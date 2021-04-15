世芯再吞第五根跌停板 爆出1.3萬張成交量

世芯 - KY(3661-TW) 第一季獲利亮眼，首度賺逾半股本，改寫單季新高，今 (15) 日股價一度打開跌停，不過受飛騰利空影響，股價又重回跌停板，跌至 534 元，成交量也爆出 1.3 萬張，成交值僅次長榮 (2603-TW)，也是第五根跌停板。

世芯近五個交易日股價自 902 元崩跌至 534 元，跌 368 元或 40.8%，今日跌停打開爆出 1.3 萬張的成交量，委賣張數較前幾日動輒逾萬張，收斂至 4500 張。

世芯受惠中國第二大客戶特殊專案進入量產，第一季獲利衝新高，稅後純益達 3.88 億元，季增 63.71%，年增 123%，每股稅後純益 5.68 元，首度賺逾半股本。

展望後市，世芯看好，即便今年少掉飛騰營收貢獻，北美客戶案件也將進入量產，以及其他客戶帶來的 NRE 貢獻，仍看好全年營收、獲利優於去年，營收目標年增 20%，續創新高。

外資認為，由於飛騰去年占世芯量產營收達 5 成，但世芯現今客戶規模較小，量產動能稍嫌疲軟，恐影響量產業務在未來 1-2 年難以恢復，即便有北美、歐洲客戶，仍無法抵銷飛騰訂單流失或其他中國 HPC 客戶帶來的潛在損失，因此維持目標價 600 元與賣出評等。