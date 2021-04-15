全球晶片短缺持續 福特汽車公布新一輪減產計劃

受到全球半導體晶片短缺的衝擊，福特汽車 (F-US) 在週三 (14 日) 公布了新一輪的停產計畫，受到影響的有 5 座位在美國的工廠以及 1 座位在土耳其的工廠。

福特表示，在 4 月 19 日至 26 日的幾週內，位在芝加哥、密西根州和堪薩斯的工廠將減產，位在俄亥俄州的組裝廠也將減產。該公司還計畫讓位在肯塔基州的卡車工廠於 4 月 26 日和 5 月 3 日當週停工。另外，位在土耳其 Golcuk 的貨車廠也將在 5 月 8 日至 5 月 31 日停工。

福特汽車並未明確講述新停工計畫造成的減產程度，但該公司重申將在 4 月 28 日公布的新一季財報中說明晶片短缺造成的財務影響，並暗示相關的影響恐高於原先預期。

福特汽車在 3 月份時曾表示，預計晶片短缺造成的損失將介在 10 億美元至 25 億美元之間。儘管該公司將可用的晶片優先用於高利潤的車款，但該公司最暢銷的 F-150 全尺寸皮卡生產也曾被迫中斷，顯示晶片短缺的問題已經衝擊到福特重要的產線。

汽車產業研究公司 AutoForecast Solutions 估計，由於晶片短缺的問題，福特的產量損失將近 40.8 萬輛。

有業內高管曾表示，第二季的短缺情況，將比第一季更為嚴重。通用汽車在先前曾表示，預計晶片短缺問題將導致該公司獲利削減多達 20 億美元。目前仍不清楚晶片供應量是否會在第三季恢復，以及汽車製造商是否有望在今年底前彌補所有虧損。