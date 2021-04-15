謝金河：股價漲多就是最大利空！

【文／謝金河】

台股熱度衝高，十三日加權指數再度寫下一七○四一．三七的歷史紀錄，打開報紙頭條，我們可以看到幾個醒目標題，例如「台股再寫七紀錄」，萬七當前，內資多殺多，Ｑ１證交稅五五九億史上新高，還有世芯ＫＹ崩跌，十七檔基金重傷，到了每一個關鍵的轉機點上，我還是要再一次跟大家強調「老人與狗」的概念，這又是到了回頭檢視你的核心持股基本面的關鍵時刻。

台股在不知不覺中跑到一萬七千點，這個指數當然很高，我常說股價漲多了就是最大利空，指數漲得愈高，我們的機會相對就愈少。大家都知道，台股從一九九○年一二六八二崩跌之後，過去三十年來，台股加權指數很少超過萬點，但去年三月從八五二三衝上來，到了一萬七千點，正好漲了一倍，指數漲一倍，個股漲幅好幾倍的遍地都是。

泡沫存在於個股

像是這次暴跌的世芯是從一四八．五元大漲到一○○○元，漲幅五七三．四％，前一陣子，谷月涵先生說台股有泡沫，我呼應他說泡沫存在個股，這當中我特別點名一些生技股及ＩＣ設計股，這回大漲的ＩＣ設計股，很多與ＩＰ有關，像力旺從一五九．五元大漲到九三五元，愛普從七三．五元大漲到九六七元，M31 從一七五．五元大漲到五三四元，台灣飛越千元以上的高價股，除了大立光外，都是ＩＣ設計股，像這次大跌的祥碩（5269）漲到二一四○元，矽力ＫＹ漲到三○九五元，一度超車大立光變成股王，譜瑞ＫＹ也到一四四○元，信驊也漲到二二六五元，ＩＣ設計族群可以說是台股大漲最重要的精神領袖。

對大多數投資人來說，過去三○年，大家都習慣台股在萬點以下的交易，這下子突然跑到一萬七千點，大多數人都會不知所措，不過，台股基本面實在很強勁，周一我寫財訊社論，我從三月出口三五八．九億美元來推估整體上市櫃公司三月營收數字，那時數字還沒有出來，我估三月營收三．三六兆，第一季全體上市櫃公司營收九．三兆元，想說等周二數字公告再修改，結果這個數字完全被我命中，第二天一字不改，今年首季出口九七九．四億美元，在最淡的第一季出口值居然超過最旺的第四季，這是十分不可思議的數字。

從出口大暴衝，大家可以回推第一季營收與去年第三季的九．二五兆旗鼓相當，在這種情況下，今年首季的淨利可能會落在七○○○億上下，這跟去年首季的三五一○億相比可能有倍增的機會。美國今年首季企業的盈餘成長約二五％，台灣可能是一○○％，這一定是全世界最醒目的數字。

從現在出來的數字來看，像十五家金控大賺一九二○億，國泰金首季賺五七○億，富邦金五○○億，中信金二九七億，元大金九四億，這都是十分不可思議的好成績，若加上台塑四寶從原來虧損變成首季大賺六三三．八九億，還有台積電、聯電淨利可能都不輸去年第四季，而面板雙雄首季淨利都會超過一○○億；陽明首季可能大賺逾二五○億，長榮（2603）會超過三○○億，若加上萬海，貨櫃三雄可能大賺超過八○○億，大家把這個盛況算一下，台股今年的基本面一定很耀眼，所以我回應谷月涵的話，台股整體沒有泡沫，但泡沫在個股。

超漲股出現老人與狗效應

每一次股價飆升到一個相對高的位置，我都會站出來提醍大家注意一下「老人與狗」理論，也就是年線乖離太大，基本面跟不上的時候，股價會產生很大的乖離後出現顯著的回檔，投資人在熱度衝到最高點的時候跳下去，一定會套牢，例如，去年七月我提醒「天國一輝」不能再追，合一衝到四七六．五元，年線在五八．六八元，結果在今年二月跌破年線，股價剩二五○元；中天從一五九．五元跌回五三．三元；杏國從一五五元跌回三九．五五元；杏輝從六八．五元跌回二六．一元，現在大家從財報上看到杏國每股淨值剩下五．二六元，恐怕又得趕緊增資應急。

這回的「老人與狗」效應，出現在很多ＩＣ設計股及超漲的個股上，像５Ｇ天線概念股耀登從十．四五元大漲到五一八元，年線在一一七元，這個時候技術面後座力一定很大，股價漲高了，必須有基本面來頂住，但耀登營收成長力道平平，去年第四季ＥＰＳ只有○．一七元，股價被警示，自結二月ＥＰＳ還是負的○．二九元，去年ＥＰＳ只有二．三一元，頂不住五○○元以上的股價，股價可怕的調整一定很漫長。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2139 期

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