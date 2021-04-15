采鈺強勢登場 智微翻倍漲

興櫃市場資訊透明度較低，正因為如此，每年都會出現黑馬股，例如智微、世紀風電，還有月初強勢登上興櫃的采鈺，都是飆股代表。

【文／劉瓊雯】

與上市櫃企業相比，興櫃市場對於投資人來說，資訊透明度相對低，當然在交易制度及掛牌條件等方面，也比較寬鬆，正是因為如此，散戶鮮少投資，加上外資、基金、法人、投資機構等尚未能投資，籌碼未被大量盯上，在這裡可以說是充滿了機會與風險。換句話說，可以說是相當投機的市場，不過，由於每年都會出現動輒十倍以上漲幅的「飆股」，因此興櫃市場經常成為眾多投資人的「尋寶樂園」，也一直都是未來上市櫃黑馬股的搖籃。

然而，許多大型公司旗下的子公司，在正式掛牌之前，通常會先到興櫃市場試水溫，不僅讓其可以與資本市場接軌，儲備能量，也可以讓投資人先熟悉，接下來就是等待機會與時機，最終目標朝上市櫃前進。

采鈺接單暢旺

不難發現，近期興櫃市場中，出現許多飆股其實都與大型公司關係相當密切，最受關注的例子則不得不提到甫於月初在興櫃市場強勢登場的采鈺科技），為擁有護國神山稱號的台積電轉投資持股七三．三七％的影像感測器後段製程生產服務商，供應影像感測器（ＣＩＳ）彩色濾光膜與微透鏡、晶圓級光學薄膜等製程代工，擁有富爸爸加持，在未掛牌之前已引起市場關注，身價在未上市時就水漲船高，六日以每股二四○元認購價登錄興櫃市場，當天以三六八元開出，至四月十三日最高價一度來到六二○元，短短幾個交易日，股價大漲逾一五○％，一舉登上興櫃股王寶座。

近年來，受惠於智慧型手機、先進駕駛輔助系統（ADAS）等車用電子、以及其他行動裝置等市場，對於ＣＩＳ感測元件與光學屏下指紋辨識感測光圈的需求日益增加，ＣＩＳ將是未來幾年成長最快速的電子元件之一，隨著安防與手機等需求快速升溫，加上八吋晶圓產能吃緊，ＣＩＳ元件在去年第四季開始，供不應求傳聞層出不窮，在５Ｇ手機多鏡頭及搭載飛時測距（ToF）功能等終端需求強勁帶動下，傳出缺貨漲價消息，第一季業界更傳出缺貨漲價消息，尤其是在一月中旬，市場便傳出三星（Samsung）在去年十二月已將ＣＩＳ價格大舉調漲四○％，而其他ＣＩＳ供應商的價格也提升大約二○％。采鈺目前不僅手握日系大廠索尼（Sony）訂單，又掌握蘋果新 iPhone 之環境光感測器所需的高客製化晶圓級光學膜大單，大量出貨高階智慧手機，同時也是全球車用影像感測器第二大供應商，受惠於ＣＩＳ需求強勁，帶動采鈺接單快速成長，去年全年營收六九．四六億元，成長一○四．六％，稅後淨利二○．九億元，全年ＥＰＳ七．一八元，營收、獲利同創歷史新高，今年前二月ＥＰＳ○．八六元，第一季營收一六．五二億元，隨市場對ＣＩＳ需求有增無減，采鈺接單暢旺，且訂單能見度已看到下半年，市場樂觀看待今年營運表現。據了解，采鈺現有產能已漸趨吃緊，為了滿足客戶對未來持續增加的需求，已著手擴充相關產能，位於龍潭科學園區新廠在去年四月動土興建，預計今年底興建完成，明年開始投產。

智微營運強勁成長

接下來，由聯發科董事長蔡明介以個人名義投資的儲存晶片廠智微科技），在興櫃市場的股價表現相當強勁，股價從年初的七五元左右，一路扶搖直上，短短幾個月，股價翻倍成長來到三○○元附近，四月七日均價最高更是來到三○四．五元，漲幅高達三○六％。

智微股價能有如此強勁的漲幅，其實可以從營運表現中看出端倪，去年營收六．七七億元，ＥＰＳ○．四五元，從今年一月起，營運開始展現強勁成長力道，一月營收來到○．八一億元，繳出月增十三．九％、年增八九．九％的好成績，股價就是在這時候開始一路扶搖直上，即便接下來的二月及三月營收小幅下滑，不過年增率分別繳出一二五．二％及九．三％的高成長成績，日前應主管機關要求公告獲利數字，前二月ＥＰＳ○．一五元，與去年上半年虧損○．一五元相比，獲利數字大幅成長，第一季營收二．二四億元，成長六○．五％。智微主要業務為高速及無線傳輸介面、資料儲存裝置之控制ＩＣ，終端應用於個人電腦、筆電、平板、手機等領域；其中，高速介面ＩＣ占營收比重逾九成，達九○．七五％，在全球５Ｇ起步，對資料的需求提高，高速傳輸的需求只會有增無減，而智微在此領域布局許久，再加上最新的 USB 4.0 規格已經已完成制定，據了解，智微目前已在進行晶片相關架構與ＩＰ的準備，可望在二二年推出相關產品，未來表現值得留意。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2139 期

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