電動車無線充電技術夯 日韓爭奪國際標準領導地位

南韓在電動車的無線充電領域，正企圖主導相關技術的國際標準化作業。

根據《韓聯社》週四 (15 日) 報導，韓國產業通商資源部國家技術標準院於 15 日表示，該國所提案之停車時的高輸出功率無線充電技術、為朝向國際標準制定目標發展，已於當天召開了國際標準化會議。

參加會議的有韓國高等科學技術研究院 (KAIST) 及現代汽車 (005380-KR) 等南韓當地大學及企業，還有美國、德國、瑞士、以色列等七個國家的專家學者約 30 人也以線上方式出席。

電動車的無線充電技術，大致分為停車中充電、以及新一代可在行駛過程充電的兩種方式。各國都致力於相關技術的研發與認證業務，而日本與南韓也都企圖在國際標準取得領導地位、競爭激烈。

目前日本與南韓分別向國際電工委員會 (International Electrotechnical Commission，IEC) 提出 3 項國際標準方案，而相關討論也正熱烈討論當中。

日本在電動車靜止時的充電技術方面一直站在主導地位，不過日本的標準提案輸出功率只在 11kW 以下，技術成長有其界限。而南韓方面則在去年 7 月向 IEC 提出高輸出功率無線充電技術的國際標準提案，該版本的輸出功率超過 50kW。

輸出功率 50kW 的無線充電技術若順利邁入商用化，電動車的電池大約可在 1 小時內充滿 8 成。而在等待紅綠燈的時候，1 分鐘左右的充電量也可讓電動車多行駛約 4 到 5 公里。

在 15 日的會議當中，討論到無線充電核心零件的線圈構造等問題，南韓也在行駛中無線充電技術的國際標準方面作出提案。國家技術標準院最快在 7 月就會召開國際標準化會議，希望能藉此取得主導地位。

國家技術標準院表示，他們認為行駛當中的無線充電技術可應用在行駛路線固定的環狀線公車，並期待南韓能在相關技術的普及作出貢獻。