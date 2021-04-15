元晶獲240MW模組大單 本月開始正式出貨

太陽能模組大廠元晶 (6443-TW) 今 (15) 日宣布，接獲兩座大型太陽能電廠模組訂單，總量達 240MW，相當於營收 23-25 億元，依去年全年營收 46 億元推算，已達去年 50% 以上的水準，預計自今年 4 月起至明年 2 月陸續出貨、挹注營收。

元晶表示，兩座大型地面電廠皆位於台灣西部，其中之一完成後將是國內最大的太陽能地面型電廠，兩廠合計容量達 240MW，加上先前接獲的 120MW 大型漁電共生電廠也已開始出貨，訂單掌握度與業績能見度高。

據了解，元晶此次兩個案場是繼拿下嘉義 70MW、台電七股 150MW、丸紅彰濱工業區 181MW、台糖滯洪池 100MW 之後的第五個大型專案，並在此案導入最新高效能雙面發電技術，讓模組背面也有發電貢獻，可大幅提高案場發電效能，也讓國土更加有效利用，強化案場各方回報。

元晶指出，隨著原物料價格上升，太陽能電池及模組成本不斷飆漲甚至缺料，為穩定國內模組價格，公司已自行吸收部分上升成本，並以審慎負責態度，預先與上游供應商簽訂數個供料合約，可望穩住原料供應，並適時反映成本變化。

元晶新的模組產線自年後開始貢獻營收，最新規格的大尺寸電池產線也即將試車投產，預計今年整體產能將從去年的 500MW，提升至 1GW、較去年倍增，隨著新產能、新技術發酵，以及政策支持，營運後市看旺。

元晶 3 月營收 4.14 億元，月增 15.2%，年增 9.66%，累計第一季營收 11.37 億元，年增 13.17%。