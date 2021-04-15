〈台積電法說〉各平台需求比3個月前更強勁 上調今年美元營收至成長2成

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (14) 日召開法說，同步上調對今年半導體產業 (不含記憶體)、晶圓代工及台積電本身美元營收成長預估；台積電預期，今年晶圓代工產值將成長 16%，台積電美元營收將成長 20%，分別優於前次預估的 10% 及 14-16%，並透露各平台及先進製程需求都比 3 個月前更強勁。

總裁魏哲家預估，今年半導體產業產值 (不含記憶體) 將成長 12%，晶圓代工產值估成長 16%，台積電先進製程技術維持產業領先地位，且 5G 手機、高效運算、車用、物聯網等平台動能強勁，先進製程需求暢旺，將優於產業平均，估今年美元營收將成長 20%。

魏哲家並重申，由於營運進入高成長期，包括 5G、高效運算等相關應用，驅動先進製程需求強勁，預估今年起至 2025 年止 (包含 2025 年)，每年美元營收年複合成長率 (CACG) 將達 10-15%。

就各平台來看，台積電財務長黃仁昭指出，客戶對 5 奈米、3 奈米製程需求比 3 個月前更強勁，且所有平台需求都較 3 個月前成長，就今年整體來看，高效運算、車用需求將優於公司營收成長平均，手機、物聯網則會接近公司平均。