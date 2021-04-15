〈董事酬勞公布〉352家上市櫃沒賺錢照發董事酬勞 宏達電每位可領423萬元

證交所今 (15) 日公布上市櫃公司董事酬勞，去年共有 352 家上市櫃公司去年沒賺錢，但董事們酬勞照領，其中上市公司宏達電 (2498-TW) 去年稅後淨損近 60 億元，但每位董事仍可領取 423 萬元酬金居冠。

根據證交所公布資料，去年上市公司共 147 家獲利虧損，但董事仍有酬勞可領，當中更有 15 家上市公司每位董事酬勞仍高達百萬元以上；其中董事酬勞前三高分別為宏達電、台開 (2841-TW) 與台橡 (2103-TW)。

宏達電去年虧損近 60 億元，但每位董事平均仍可領取 423 萬元的董事酬勞居冠；其次則是台開，去年獲利淨損約 18 億元，每位董事也可領取 332 萬元董事酬勞。

另外，台橡與大同 (2371-TW) 兩家公司同樣績效慘淡，董事酬勞同樣破百萬，其中台橡每位董事可領取 243 萬元董事酬勞。

櫃買部分，去年共 205 家上櫃公司獲利虧損，除了點晶 (3288-TW)、海灣 (3252-TW) 兩家沒有支付董事酬勞外，其他 203 家董事酬勞照發，其中西勝 (3625-TW) 與辣椒 (4946-TW) 兩家每位董事平均酬勞分別為 138 萬元、102 萬元。