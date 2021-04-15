〈台積電法說〉Q2營收季增上看2%可望續創高 雙率將下滑

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (15) 日召開法說，估第二季營收 129-132 億美元，季減 0.15% 至季增 2.17%，將續創新高，估毛利率 49.5-51.5%，營益率 38.5-40.5%，雙率將較首季下滑。

台積電第一季雙率雖較上季下滑，但均達到財測高標水準，單季稅後純益 1396.9 億元，季減 2.2%，年增 19.4%，每股純益 5.39 元，寫歷史次高。

據台積電公布的第二季財測數字，營收估達 129-132 億美元，季減 0.15% 至季增 2.17%，中位數約 1.16%；以以 1 美元兌換新台幣 28.4 元計算，第一季新台幣營收估 3663-3748 億元，毛利率估 49.5-51.5%，營益率估 38.5-40.5%，雙率均較第一季下滑。

台積電財務長黃仁昭指出，第二季財測數字已涵蓋昨 (14) 日南科廠發生的跳電事件影響，受惠高效運算、車用需求續強，加上智慧型季節性影響略為和緩等因素，產能持續吃緊，但毛利率受 5 奈米量產、產能滿載導致無法進一步優化成本等因素影響，而較上季下滑。

台積電也再度強調，雖然客戶庫存維持高於季節性水位，但也觀察到由於大環境充滿不確定性，供應鏈為確保供應順暢，預估客戶目前的庫存水準，將會持續維持一段時間，直到確保供應鏈供應順暢。