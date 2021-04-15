乂迪生明以40元登錄興櫃 今年營運拚增雙位數

線上真人教育平台乂迪生 (7452-TE) 明 (16) 日將登興櫃，掛牌參考價為 40 元，主辦承銷商為日盛證券，董事長廖本昌今 (15) 日表示，將持續搶攻教育科技商機，預計今年學校客戶數成長 2 成，去年也取得普思檢定總代理，今年整體營運可望雙位數成長。

廖本昌表示，乂迪生 2009 年創立 Hi 家教線上外語專家品牌，擴大布局線上教育平台業務，也在菲律賓成立海外師資中心，至今已陸續與大地 - KY(8437-TW)、佳音英語、學習王 (6780-TE)、志光公職、常春藤集團合作。

展望今年，廖本昌指出，目前付費學生會員數達 7 萬多人，每年可望保持 8000-10000 人次成長，企業端方面，目前也已與 217 所學校合作，今年可望再增 2 成客戶，上看 270 所，預期今年 B2B、B2C 比重將達 15 比 85。

廖本昌進一步表示，呼應政府 108 課綱、2030 年雙語國家發展，乂迪生去年也取得 British Council 英國文化協會 Aptis 普思國際英語檢定台灣區總代理，也獲得英協官方中區雅思考場認證，預期今年可望逐步拓大英語檢定市場，營收貢獻達 5%。

乂迪生是在 2008 年成立，目前資本額為 1.5 億元，業務涵蓋線上平台出租、普思英語檢定、自編教材等，也提供 17 種線上外語真人一對一互動學習課程服務，去年營收達 2.19 億元、年增 12%，每股純益達約 1.02 元。