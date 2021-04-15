六角推新型複合店 拚營運重返2019年水準

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (15) 日宣布，整合旗下「日出茶太 Chatime」和人氣伴手禮品牌「春上布丁蛋糕」推出雙品牌全新概念店，首店開在新竹，二店也將在 5 月於台北開出。六角也持續在各國拓展店點，力拚今年要重返 2019 年疫情前營運表現。

六角表示，希望藉此掀起手搖飲與甜點加乘的台式午茶風潮，站穩台灣市場後，有望逐步將台式午茶風潮輸出海外。

六角指出，複合店將台灣夜市行腳美食文化與手搖飲整合，讓手搖飲料店也同步提供台式人氣甜點布丁蛋糕，首店於新竹站前店營運，藉此導入新來客並提升客單價。

同時，在此複合店中，六角引進最新智能自動漩茶機，希望以自動化、標準化製程提升飲品品質穩定度，並改善手搖飲需使用大量人力操作的問題，後續計劃將智能自動漩茶機推廣至海外。

在海外布局上，日出茶太除了跨足六大洲 46 個國家地區，六角今年將再拓點至冰島、芬蘭和瑞典 3 個國家，同時，看準海島旅遊正逐漸復甦，日前已與帛琉總統家族 Surangel & Sons 集團簽署加盟合約，8 月將於帛琉第一大城柯羅 Koror 開設 2 家門市，在當地店數最多上看 10 家。