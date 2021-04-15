聚陽Q1稅前盈餘8.26億元 每股稅前賺3.71元單季次高

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 今 (15) 日公告 3 月自結，每股稅前盈餘 1.56 元，寫單月次高、同期新高；第一季稅前盈餘 8.26 億元，季增 36.2%、年增 41.4%，每股稅前盈餘 3.71 元，同為單季次高、同期新高。

聚陽 3 月營收 26.29 億元，月增 45.5%、年增 12.1%；稅前盈餘 3.53 億元，月增 68.3%、年增 65%，每股稅前盈餘 1.56 元。

聚陽第一季營收 68.17 億元，年增 11.2%；營業淨利 7.94 億元；營益率 11.6%，季增 1.6 個百分點、年增 1.9 個百分點；稅前盈餘 8.26 億元，季增 36.2%、年增 41.4%，每股稅前盈餘 3.71 元。

聚陽續受惠下游客戶回補庫存需求強勁，加上產能滿載推升平均單價 (ASP) 提升，不僅帶動營收成長，也推升毛利率、營益率及整體獲利。

全年來看，聚陽董事長周理平也給出「歷年來最樂觀」的正向展望，主力客戶迅銷 (Fast Retailing)、Target、GAP 等訂單能見度佳，公司也因應客戶需求，擴產 2-3 成，產能將逐步開出貢獻營收。