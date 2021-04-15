華興搶攻UVC LED商機 目標今年營收占比達1成

LED 廠華興 (6164-TW) 積極布局 UVC LED 市場，今年除代理台灣昕諾飛的大型商用空間照明外，也以自有品牌 BioLED 推出新款 UVC LED 滅菌產品，目標今年 UVC LED 營收占比成長至 10%。

華興董事長劉守雄表示，華興從過去的傳統照明，衍生到現在的環保、健康、生物照明等，LED 產品都在其中扮演舉足輕重的角色，尤其去年開始，受到病毒肆虐影響，造成全球生態及產業劇烈變化。

華興去年便積極布局 UVC 產業，今年 2 月也宣布攜手台灣昕諾飛 (原名：飛利浦照明)，推出瞄準大型商用空間使用的 UVC LED 抑菌、消毒產品，取得昕諾飛相關產品在台獨家代理權。

除代理昕諾飛 UVC LED 產品外，華興也以自有品牌 BioLED，推出新款 UVC LED 滅菌產品，要搶攻後疫情時代的新常態商機。華興看好，今年在代理產品與新品同步並進下，全年 UVC LED 營收占比可望由去年的零大增至 10%。

華興營運於去年 8 月落底，客戶需求從 9 月起開始回溫，今年第一季在低溫照明客戶訂單回溫、中國白色家電需求回籠等因素帶動下，第一季營收年增 17.6%，華興看好，虧損幅度可望較去年同期收斂。