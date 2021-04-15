美國宣布對俄羅斯實施新制裁 報復駭客事件及干涉大選

美國拜登政府周四 (15 日) 宣布對俄羅斯實施一系列新制裁，以報復俄羅斯涉嫌 SolarWinds 駭客攻擊事件及干涉大選等不當行為。

白宮周四表示，這些措施在拜登簽署的行政命令中已詳細說明，目的在遏制「俄羅斯的有害外國行動」。

新措施制裁了包括俄羅斯政府和情報官員在內的 32 個實體和個人，以及為俄羅斯政府的駭客行動提供支持的 6 家俄羅斯公司。美國還驅逐了在華盛頓工作的 10 名俄羅斯外交官，並表示當中包含一些情報人員。

行政命令中，還禁止美國金融機構參與俄羅斯中央銀行、財政部和主權財富基金發行的，盧布計價的債券。這些限制將從 6 月 14 日起生效。

消息傳出後，俄羅斯債券下跌，盧布創去年 12 月以來最大跌幅。

這是繼上個月美方批評 Alexei Navalny 中毒事件後，第二輪主要制裁，儘管克里姆林宮表示，並未參與中毒事件，美國仍針對 7 名俄羅斯中高級官員和十幾個政府實體實施制裁。

去年年底，美國軟體開發公司 SolarWinds 遭植入惡意程式，導致駭客可隨意竊取美國數以千計企業及政府官員的資訊，美方調查認為，俄羅斯是這次襲擊事件的幕後黑手，但俄羅斯否認介入。