〈觀察〉台股「萬七」成當沖樂園 當沖降稅延長須深思

台股 15 日大漲 210.76 點，收在 17076.73 點，再為台股歷史寫下新頁，不過，將台股拱上「萬七」大關的最大力道卻是當沖所沖出來的，可看出投機盤逐漸主導台股，由於當沖降稅將於今 (2021) 年底到期，活絡台股交易的政策目標已達到，是否還需延長此政策，財金兩部會應該審慎評估。

立法院 2017 年修正通過證交稅條例修正案，從當年 4 月 28 日起，將當沖交易證交稅稅率，從原本千分之 3 降為千分之 1.5，實施一年，到 2018 年 4 月 27 日止。後來再度修法延長三年八個月，到今 (2021) 年 12 月 31 日止。

當沖降稅又搭上台股站上萬點後的頻創新高，確實帶動台股動能愈來愈火熱，也替政府帶進大量證券交易稅收，據證交所統計，3 月台股集中市場成交量周轉率飆高至 17.31%，高於 2 月成交量周轉率 10.37%；而且從去 (2020) 年 8 月，加權指數站上「萬三」後，台股更像是當沖客沖沖樂的樂園一般，當沖比在 3 成左右幾乎成為新常態。

台股當沖數量居高不下，雖然 15 日的當沖比重為 34.1%，低於前一天的 39.2%，但已經連續 5 天站穩 3 成比重，且買賣均值更是連 7 日突破千億元大關，顯示投資人不肯抱股留倉心態濃厚。

投資人不要以為當沖是「當日買進、當日賣出」的無本生意，就無限制放大信用額度，交易前還是要算清楚手續費及證交稅等成本，小資族千萬不要把投機當投資。

此外，當沖因為不用本金，風險承受度高的投資人甚至會操作幾百萬、幾千萬元的金額，但是，萬一所當沖的個股瞬間急殺跌停，就會出現無法當日沖銷的窘境，只好在 T+2 日後進行交割，一旦拿不出交割款項，就會演變成違約交割。

由於目前當沖占台股成交量達 1/3 強，財政部與金管會雙首長在今年初時都曾表示，若此時取消當沖降稅政策，對台股恐怕會產生震盪，因此當沖降稅年限在今年底屆滿後，不宜取消，仍會繼續延長。

不過，台股已來到「萬七」頻頻改寫歷史新高，外資今年以來，仍賣超台股超過 3100 億元，顯示台股的歷史紀錄並非靠外資，而是靠當沖沖出來，投機意味瀰漫，既然當初當沖降稅活絡股市、增加稅收目的都已經達到，目前台股大漲，有很強的經濟發展作為後盾，不是無基之彈，是否還須延長當沖降稅政策，值得深思。