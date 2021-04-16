〈貴金屬盤後〉美債殖利率降 美中俄局勢緊張 金價登7週高點

週四 (15 日) 交易，黃金期貨價格創下自 3 月以來最大單日漲幅，登上 7 週來最高收盤價，係因美國基準債券殖利率下降，且美國與中國和俄羅斯之間的緊張關係升溫，提振了黃金的避險吸引力。

在一系列美國經濟健康良好的報告公布後，通膨風險上升，金價也隨之上漲。

Altavest 合夥管理者 Michael Armbruster 表示，美國與中俄之間的緊張氣氛「可能會刺激一些黃金的避險買盤。」

針對台灣問題，中美間緊張氣氛升溫。同時，俄國日前召回駐美大使，拜登政府週四也驅離一些俄國外交官員並宣布對數十人和公司實施制裁，部分原因是為了報復俄國干涉去年的總統大選。

「美國正與中國和俄國之間進行強硬對話，而第一個跡象可能就是市場會開始在金價上反映新風險，目前股市還沒有反應。」Armbruster 說。

6 月交割的黃金期貨價格上漲 30.50 美元或 1.8%，收每盎司 1766.80 美元，為交易最活躍的契約自 2 月 25 日以來最高收盤價，也是自 3 月 9 日以來最大單日上漲金額和幅度。

備受矚目的報告顯示，由於美政府向消費者發鈔 1400 美元，3 月份美國零售銷售上升 9.8%，反映後新冠疫情時期的經濟成長加速。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 在一份報告中寫道，「美國零售銷售數據增強了交易者的樂觀情緒。」

「就金價來說，因為 Fed 主席已告知市場，近期內不會升息，使得美元指數進一步下降，我們看到更多黃金動能。」他說。

ICE 美元指數週四下降至 91.69，先前低點觸及 91.49。美元下跌有助於支撐美元計價的大宗商品價格。

債券殖利率也下降，10 年期公債殖利率下降至 1.54%，同樣有利推升不孳息的黃金投資吸引力。

Fed 週三發布《褐皮書》，金價隔夜上漲回應。GraniteShares 投資組合經理人 Jeff Klearman 表示，該報告顯示多數聯邦地區的經濟活動增加，且工資和物價溫和上升，「潛在提高了通膨擔憂，並增加了物價壓力，且此前生產者和消費者物價指數上升程度已經高於預期。」

在《褐皮書》發布後不久，Klearman 表示，一直在區間交易的黃金價格「持續受到 Fed 前所未有的寬鬆貨幣政策支持，以及來自實際利率負值、美元走疲和不斷增強的通膨擔憂的支撐力。」

其他金屬商品交易

5 月白銀期貨價格上升 1.7%，收每盎司 25.96 美元。

5 月交割的銅期貨價格上升 2.2%，收每磅 4.22 美元，創 3 月 2 日以降最高收盤價。

正面的經濟數據提振白銀和銅礦等工業金屬價格。