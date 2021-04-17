〈貴金屬盤後〉黃金連漲2日 本週漲幅創今年迄今最大

週五 (16 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日收高，本週創今年迄今最大漲幅。

本週黃金受益於基準公債利率回落、美元下跌，以及比特幣 (與黃金競爭避險資金) 價格回跌。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「黃金持續自美債殖利率下降、美元走疲和歐洲新冠疫情惡化中獲得支撐力。」

「如果公債殖利率持續下降，且美元未來一週擴大跌勢，黃金價格可能會往上邁向 1800 美元水準。」

與此同時，「美俄之間的局勢日益緊張，為黃金漲勢更添一把柴火。」Otunuga 說。拜登政府週四驅離一些俄國外交官員並宣布對數十人和公司實施制裁，部分原因是為了報復俄國干涉去年的總統大選。俄國以人之道還彼之身，週五立即驅逐美國外交官員。

6 月交割的黃金期貨價格上漲 13.40 美元或 0.8%，收每盎司 1780.20 美元。前一日金價上漲 1.8%。

本週黃金上漲約 2%，為自 2020 年 12 月 18 日止的當週以降最大單週漲幅。

10 年期公債殖利率約 1.56%，已降至近期 1.60% 至 1.75% 範圍以下，有利推升不孳息的黃金投資吸引力。

ICE 美元指數下降 0.1% 至 91.561，本週美元下跌 0.7%，且 4 月迄今下跌 1.8%。美元走疲有利美元計價的大宗商品，因可提高大宗商品對海外買家的吸引力。

Otunuga 提到，全球最大的兩個經濟體發布的經濟數據也「令人鼓舞，可提振全球樂觀情緒。」

但他提到，由於財報季紮實拉開序幕，如果財報是關鍵主題，那麼風險啟動的情緒可能會成為市場主力，潛在意味著美股大盤上升，令一些投資者遠離黃金而投向美股。

「儘管在日線圖上，黃金趨勢轉向看漲，但黃金空頭可能還是會出現。」Otunuga 說。

路透社報導，5 位知情人士透露，中國已允許國內和國際銀行進口大量黃金。

此前報導指出，中國國務院總理李克強近期在一次座談會上要求加強對原物料的市場監管，以緩解企業的成本壓力，令本週稍早中國鋼鐵期貨承壓。

其他金屬商品交易

5 月白銀期貨價格上升 0.5%，收每盎司近 26.11 美元。

5 月交割的銅期貨價格下跌 1.2%，收每磅 4.17 美元。

然而，白銀和銅本週均漲逾 3%，係因正面的經濟數據提振工業金屬價格。

7 月交割的白金期貨價格也上漲 0.7%，收每盎司 1208.70 美元，本週僅較一週前下滑 1 美元不到。

6 月交割的鈀金期貨價格上升 1.3%，收每磅 2774.70 美元，本週漲逾 5%，創下新高收盤價。

白金集團金屬執行長 R. Michael Jones 表示，全球最大的鈀金生產商 Norilsk Nickel 的生產出現問題已令供應趨緊。