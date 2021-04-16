電動車可望加速普及 高盛：運輸用石油需求五年後觸頂

高盛加入預測石油需求提早觸頂的行列，認為隨著電動車加速普及，運輸用石油需求將提早一年、於 2026 年達到顛峰。飛機燃料和石化產品仍會帶動整體原油需求成長，但 2025 年之後的增速會「相當疲軟」。

高盛事最新一個重新評估石油需求成長終點的大型機構。在這方面，英國石油 (BP) 的看法更激進，去年喊出石油需求成長或許已經終結，而國際能源署 (IEA) 看法保守一些，認為需求在 2030 年左右達到進入高原期。

最近 Wood Mackenzie 公司警告，石油公司如果不加速能源轉型，將面臨「嚴峻」風險。如果各國政府積極減少溫室氣體排放、實現巴黎氣候協議，石油需求最快 2023 年起就會減少。

Nikhil Bhandari、Damien Courvalin 等高盛分析師表示，提升能源效率和減少碳排放的政策，已經對運輸用石油需求的前景帶來強烈影響，未來石化產品將是帶動石油需求繼續成長的嶄新力量，尤其是新興市場。

高盛並認為，已開發市場石油需求已經在 2019 年觸頂，不會回到當年水準。尤其疫情爆發帶來的遠距辦公趨勢，讓道路運輸石油需求加速下滑，而道路運輸占整體石油需求的 43%。

因此高盛認為，如果歐美國家提高減碳目標的政策，使電動車更快普及，道路運輸石油需求將比先前預測提早一年發生。假如油價繼續居高不下，也會導致整體石油需求更快速觸頂。

另一方面，石油巨擘雪佛龍的永續策略部門副總裁 Bruce Niemeyer 認為，雖然減碳是大勢所趨，但石油仍將是全球能源需求的主力，就算全世界走出疫情，仍將扮演重要角色。

(本文不開放合作媒體轉載)