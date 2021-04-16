賓士純電豪車EQS將上市 與特斯拉爭奪電動車市占

戴姆勒（Daimler AG）旗下賓士（Mercedes-Benz）周四（15 日）發表最新全電動豪華車款 EQS，準備與電動車市場龍頭特斯拉 (TSLA-US) 一較高下，搶奪電動車市占率。

EQS 是 EQ 家族旗艦成員中，第一款採用 EVA（Electric Vehicle Architecture）電動平台打造的新車，今年 8 月將於歐洲和美國上市，明年 1 月在中國上市。

日前德意志銀行稱這款 EQS 有望成為「特斯拉鬥士」(Tesla fighter)。不過戴勒姆尚未透露 EQS 的價格，僅公布將在夏季推出，戴姆勒執行長 Ola Källenius 充滿信心表示，預計一上市就能獲利。

Källenius 說，公司不會提供 EQS 預計銷售數字，也不會提供 EQS 的車款毛利率。此外他也看好中國市場龐大的需求，並寄予厚望。

去年歐盟電動車與充電式油電混和車銷量成長近兩倍至 100 萬輛以上，占整體銷售量超過 10% ，戴姆勒正在積極耕耘這塊蓬勃發展的市場。

特斯拉目前市值超過 7,000 億美元，令其他汽車製造商相形見絀，反觀戴勒姆的市值，自 1998 年的 1,850 億歐元跌至如今的 800 億歐元（約 957 億美元）。

對於兩間公司市值落差，Källenius 如此回應：「如果我們看全球每一間車廠的總市值，只會得到一堆誇張的數字而已，我們要確保總市值的分配更有利於我們，這就是我們正在努力的方向。」

Källenius 並表示，如果推出自家的電動車，勢必會受到 Goolge、蘋果、阿里巴巴等科技巨頭強烈反彈。上述公司尚未推出電動車，但隨著競爭日益白熱化，他們可能很快就會推出與電動車軟硬體結合的產品。

Källenius 表示，一個行業正在轉型時，有新加入的競爭者是很正常的。他也說，戴勒姆將審視品牌所代表意義，並將其帶入下一個技術時代。