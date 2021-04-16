拚AR、VR！郭明錤﹔明年iPhone相機大升級 但Mini恐成絕響

天風證券分析師郭明錤最新報告指出，蘋果 (AAPL-US) 2022 年的 iPhone 將有 4 款，且照相功能顯著改善，而 iPhone Mini 將成曇花一現。

這 4 款 iPhone 可能有 2 種尺寸，分別為 6.1 吋和 6.7 吋，入門款和高階款均具備這 2 種尺寸的選擇。

如果郭明錤預料準確，意味著蘋果最低價位的新設備 iPhone 12 Mini 將會退場。

iPhone 12 Mini 是蘋果順應多年來用戶對小型 iPhone 的渴求，而在 2020 年推出的新設備。然而，蘋果亞洲供應鏈報告和分析師估計表明，與大螢幕和蓄電力更強的 iPhone 相比，iPhone 12 Mini 的銷售情況不佳。

郭明錤的研究重點是蘋果的亞洲供應鏈，並以準確預料蘋果新品而聞名。

根據郭明錤週三的報告，他指出 2022 的 iPhone 的感光元件大升級，其中，高階版 Pro 系列主鏡頭畫素大幅提升至 4800 萬畫素，為 6S 之後首次提高主鏡頭畫素。此外，改善後的相機功能拍攝的影片更適合即將推出的高解析 AR (增強實境) 和 VR (虛擬實境) 耳機。

他寫道，2022 年的 iPhone 將內含 Sony 供應的新圖像傳感器，可以輸出 8K 解析度的影片並拍攝 4800 萬畫素的照片，「2022 下半年的新 iPhone 相機品質將可讓手機相機攝影提升到新水準。」

展望 2022 年以後，郭明錤預期蘋果 2023 年發布的 iPhone 將搭載潛望式長焦鏡，且會用「螢幕下 Face ID」的設計，來解決螢幕上方像瀏海般的黑色缺口問題，可望縮小甚至移除該缺口。

郭明錤預期，蘋果將推出配備多達 15 個相機鏡頭的頭戴裝置，以運作 AR 和 VR app，但他沒有提到具體時間。