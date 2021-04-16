華為無人駕駛 上海進行公開試乘

週五 (16 日) 新華社報導指出，華為開始在上海進行全球首次的自駕車公開試乘。華為日前才在分析師大會上表示其自駕技術在特定領域已經超越特斯拉，短短時間之內立即向外界展現技術成果，似乎打算利用自駕領域另起爐灶。

新華社報導指出，搭配華為自駕技術的北汽新能源極狐阿爾法 S 的 HI 版車型，在上海進行公開試乘，這也是華為自動駕駛技術全球首度公開試乘。據了解，現場測試車輛的行駛情況平穩，在紅綠燈自動啟動與煞停、無保護左轉、避開路口車輛、禮讓行人、變換車道等情形下均能達成無干預自動駕駛。

華為輪值董事長徐直軍表示，研發團隊告知，華為的自動駕駛能夠在市區做到 1000 公里無需人力介入的自動駕駛。

(圖片: AFP)

華為週一在全球分析師大會中，針對自身在智慧汽車領域的定位，徐直軍直言華為不會造車，而是以一個訊息通訊技術 (ICT) 供應者的方式進入這個產業。未來將投資 10 億美元發展電動車和自動駕駛技術，與特斯拉 (TSLA-US)、小米(1810-HK) 等競爭對手一較高下。

而華為作為中國晶片設計大廠，已表示將攜手北汽、廣汽及其他的智慧車廠商共同打造一個全新世代的自動駕駛汽車，自家的鴻蒙系統與自己研發自動駕駛晶片將是這個計劃的重要推手。

華為在智慧汽車領域發展屬偏向網科大廠路線，推出自駕技術和車載系統，並把重心放在 5G 通訊、感測雷達等層面，同時研究電動車的核心三電系統（電池、電機、電控）。

華為表示將會投入更多的人力在自動駕駛領域之中，例如華為與極狐推出 ARCFOX 智慧汽車，與廣汽合作的 L4 自動駕駛汽車也將在 2024 年量產。

