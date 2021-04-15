〈陸港盤後〉投資意願不足 上證、恒指再收黑

前一個交易日 A 股無量之彈，週四 (15 日)A 股三大指數再度回檔開低，養殖、鋼鐵、消費電子等類股走弱。指數在開盤後不斷探底，銀行、保險、水產、核電下挫導致上證失守 3400 點。

雖然午盤後半導體、鋁業類股反彈，拉抬 A 股跌幅縮小，但終場三大指數仍收黑。成交量能只維持在 6000 億人民幣的水準，今日滬深兩市成交金額達 6606 億人民幣，較前一個交易日增加 66 億人民幣。

港股方面，受到那斯達克下滑的影響，香港大型科技類股承受賣壓，科網類股在前一個交易日反彈後再度回檔，同時中資金融、博奕概念股走弱，加上明 (16) 日中國將公布 GDP 數據，投資人進場意願不足。

不過午盤後，長江實業 (1113-HK) 宣布庫藏股政策，小米 (1810-HK) 持續執行庫藏股，拉抬恒指拖離盤中低點。科技類股中以快手 (1024-HK) 跌幅較重，重挫約 8%，市值跌破兆元港幣，創掛牌後新低。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 0.52%，報 3398.99 點；科創 50 指數上漲 0.75%，報 1264.16 點；深證成指下滑 0.42%，報 13680.27 點；創業板指走低 0.49%，報 2790.64 點。恒生指數下滑 0.37%，報 28793.14 點、恒生科技指數下跌 1.01%，報 8142.92 點。

北向資金進出方面，週四北向資金賣超人民幣 9.5 億元，其中滬股通買超人民幣 5.04 億元，深股通賣超人民幣 14.54 億元。

法人觀點

國泰君安認為，A 股整體處於底部區域，上證維持 3300～3500 點之間箱型整理。目前市場信心不足，短線市場風險偏好難以持續回溫，將使得指數不易有好表現。另一方面，上證經過春節後的持續下跌已經對風險因素充份反應，而 3300 點是去年長達半年多的箱體震盪底部，指數跌破的可能性偏低。