【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國 3 月零售銷售數據出現報復式反彈，美債殖利率回落，周四美股四大指數全數上漲，漲幅介在 0.9%~1.31% 之間，台股 ADR 部分，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.09%。

2. 周四台股以下跌 14 點的 16,851 點開出，但隨後買盤增溫，資金聚焦鋼鐵、塑化、IC 設計、ABF 等族群，中小型股表現熱絡，2330 台積電亦漲逾 1%，帶動加權指數收漲 210.76 點、以長紅姿態創下新高，終場收在 17,076.73 點，漲幅為 1.25%，成交金額 3639.56 億元，籌碼方面，周四三大法人合計買超 81.21 億元：外資買超 43.11 億元、投信賣超 3.32 億元、自營商買超 41.43 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：周四大盤呈價漲量縮格局，後續上漲宜伴隨量能溫和增長，回檔須以量縮為宜。

（2）、均線：目前所有均線呈翻揚向上格局，短線上以 10 日線 (約 16,800 點) 附近為下檔支撐。

（3）、技術指標：目前 KD 指標呈黃金交叉，多方信心增溫。

4. 櫃買指數周四終場上漲 1.61%，收在 209.59 點，轉強守穩月線 (約 205.6 點) 不破，後續若欲挑戰站穩 5 日線，以量增為宜。

5. 觀盤重點：台股指數周三爆出天量，波動劇烈，但周四即以長紅姿態創高，目前技術面維持偏多格局，而第一季財報利多可期、加上資金充沛，背景條件對多方相對有利，惟短線行情熱絡，我們認為當沖、隔日沖比例可能增加，盤中仍不宜過度追高，族群方面，可留意半導體設備、原物料、IC 設計、ABF、運動風、金融、高殖利率。

6.2330 台積電於 4/14 召開法說會，重點包括 : (1) 第 1 季獲利，稅後純益 1,396.9 億元，創歷史次高，每股純益 5.39 元，第 2 季財測部分，HPC 需求會繼續增加，但智能手機可能持平，公司表示 Q2 營收預計介於 129~132 億美元，有機會再較首季成長，但因產能滿載致使成本無法優化，將影響毛利率表現。全年來看，美元營收可望年增 20%，較原預估年增 15% 高，長線而言，2020~2025 年美元營收年成長目標仍為 10~15% CAGR。 (2) 台積電原本在上季法說會時表示，今年資本支出約 250~280 億美元，本次法說再上修至 300 億美元，主要投給 N3、N5。(3) 關於缺水問題，台積電強調已經準備就緒，預計不會對公司造成任何實質性的影響。(4) 台積電積極支援車用晶片產能，在生產力提升下，車用晶片缺貨情況可望將於下季明顯改善。(4) 預期半導體產能短缺情況將延續到 2022 年。

7.NAND Flash 控制 IC 廠 8299 群聯由於客戶訂單持續挹注，加上晶圓代工成本持續上升，供應鏈傳出，群聯第二季將 NAND Flash 控制 IC 報價再度調升 20～30％，市場法人預期，群聯第二季營收有機會一舉改寫單季新高水準。

