科技股行情火熱 亞股基金沾光受惠

受惠遠距商機需求，炒熱科技股行情，連帶讓持有資訊科技類股比重高的亞股基金表現也跟著水漲船高。統計今年來前 10 強國內投信發行之亞股基金，前兩大類股中幾乎都有資訊科技業。

根據 2021 年經濟成長預估，亞太整體成長率可望達 8.3%，下半年若疫苗施打狀況優於預期，整體展望將更樂觀。

保德信投信表示，由於台灣、韓國、中國在亞股中的權重相對占比高，而這些市場的科技產業各擁所長，例如台韓以科技產品出口為主，中國科技業則是本身內需市場就相當龐大，挹注基金績效鮮明。

保德信亞太基金經理人曾訓億指出，以亞洲中的台灣、韓國為例，兩國都是以電子產品出口見長，所掌握的半導體高階製程更為全球 5G、雲端及汽車電子發展命脈，不論是疫情時的遠距辦公，或是解封後的消費復甦，都可持續支持亞洲科技相關供應鏈獲利展望再創佳績，料將成為股市多頭續航的最大推手。

曾訓億指出，台灣及韓國製造業對於全球終端需求連動影響相當深，在美歐為首的成熟國家帶領全球經濟復甦動能持續的狀況下，預期台灣及韓國將可持續受惠。

至於中國部分，曾訓億指出，網路零售僅佔整體零售額僅約 3 成，目前中國三線城市電商滲透率更僅有 31%，而三線城市人口占中國總人口高達 7 成之多，顯見未來成長潛力可期。此外，以中國使用者偏好當地電商的市場型態，本地電商巨擘更將直接受惠。

曾訓億認為，亞洲除了坐擁科技的投資題材，整體經濟發展也較其他新興市場來的更為穩健，由於亞洲通膨狀況相對其他新興市場穩定，各國央行並無立即的急迫性壓力必須進行緊縮動作，在財政政策上也相對較有空間。

摩根投信指出，從長線投資的角度來看，成長型股票基金還是最適合布局的標的，從 S&P 500 指數中各產業的歷史獲利數據觀察，科技產業的獲利能力在各大產業中還是居於領先地位。

摩根投信表示，即便科技股波動度較大，但從長期投資的角度來看，反而能創造較佳的累計績效，所以今年以來科技股的震盪，反而是中長線布局的機會。