ESG股票指數表現優 跟上綠色投資新浪潮

ESG 投資近年來越來越盛行，不僅投入 ESG 的資金規模快速增長，納入 ESG 投資的效益也逐漸顯現，根據 Bloomberg 的數據，ESG 股票指數表現多優於一般股票指數。「鉅亨買基金」表示，除了環保意識抬頭、肺炎疫情助攻，各國政府相繼推出的政策紅利加持，更是促成 ESG 投資浪潮的助力。隨著越來越多資金標榜投入 ESG 評分高的公司，股價有機會水漲船高下，投資加入 ESG 元素更能提升投資報酬。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，根據 Bloomberg 截至今年 3 月底的統計，ESG 全球股票指數近兩年報酬率為 40.9%、領先 MSCI 世界指數的 39.5%；若拉長到三年，ESG 全球股票指數報酬率更以 48.2% 領先 MSCI 世界指數的 46%。以波動較大的新興市場來看，ESG 新興市場股票指數無論是兩年或三年的報酬率，都較 MSCI 新興市場股票指數高出 4% 至 5% 左右，顯示 ESG 股票指數表現多優於一般股票指數。

張榮仁分析，ESG 近年掀起熱潮並非空穴來風，除了去年爆發的新冠肺炎疫情帶動市場反思，近幾年環境的變遷導致自然災害大幅增加，也讓 ESG 投資能帶給下一代更好的環境獲得認同，而另一關鍵點則在於各國政府對 ESG 的重視，更推動此波長線趨勢。這些政策紅利包括美國總統拜登表態將重返《巴黎氣候協定》，並推動再生能源及基礎建設達 2.35 兆美元的投資；歐盟也編列 2021 年至 2027 年社會責任預算，總計高達 1074 兆歐元；另外，中國也宣示要爭取在 2060 年達成碳中和目標。預期這些政策紅利將進一步推動 ESG 綠色投資風潮。

張榮仁指出，拜登政府此次 2.35 兆的基礎建設計畫，除了將大規模翻新美國殘破不堪的基礎建設外，再度宣示將於 2035 年達成無碳發電，是另一大亮點。發電過程中不會排放碳的乾淨電力，搭配交通工具的電動化，將有助減緩全球溫度升高的趨勢。而美國每年因為自然災害帶來的經濟損失快速增加，是拜登政府為何大膽提出該目標的主因。根據美國國家海洋暨大氣總署研究，2010 年至 2019 年，美國因為自然災害造成的經濟損失高達 8,110 億美元，遠高於 1980 年代的 1,780 億美元。若按照目前的成長趨勢，損失金額突破 1 兆美元不是天方夜譚，必須趁早減緩此趨勢。

由於全球對於 ESG 已有相當程度的共識，目前除了加州退休基金、挪威政府養老基金陸續將 ESG 納入投資決策中之外，全球大型主權基金也開始聚焦 ESG，勢必帶動新一波的投資趨勢。張榮仁認為，ESG 投資已不僅侷限於法人投資組合中，甚至一般投資人的熱度也相當高，這是一波無法抗拒的長期投資趨勢，建議投資人把握時機，將 ESG 基金納入投資組合中。

資料來源：Bloomberg；資料日期：截至 2021/3/31；報酬率統一以美元計算．上述為 MSCI 各指數，ESG 指數由上而下分別為 MSCI 全球 ESG 領導者指數、 MSCI 歐洲 ESG 領導者指數、MSCI 新興市場 ESG 領導者指數。

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