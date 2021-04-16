【南方東英】道指和標普500指數創新高 中國反壟斷浪潮持續

【市場動態】道指和標普 500 指數再創新高 國家市場監管總局公佈第二批互聯網平台企業《依法合規經營承諾》

昨道指和標普 500 指數再創新高，道指首次突破 34,000 點。 納斯達克綜合指數上漲 1.31%。 美國經濟復甦強勁，3 月零售銷售創 10 個月最大升幅，初次申請失業金人數降至逾一年最低。 美國有意擴大限制對大陸半導體設備出口，禁售成熟製程生產關鍵機台深紫外光（DUV）設備，若該禁令實施，中國半導體公司的擴產計畫或將受到影響。國家市場監管總局公佈第二批互聯網平臺企業《依法合規經營承諾》，包括騰訊、滴滴、快手、每日優鮮、盒馬鮮生、嗶哩嗶哩、網易嚴選、攜程、國美線上、蘑菇街、雲集 11 家企業。此次，中國監管機構的反壟斷並不僅局限於互聯網平台，更是一個廣泛的對市場壟斷行為的規管，醫藥、支付、餐飲領域也被監管關注，昨日市場監管總局對揚子江藥業的壟斷行為罰款 7.64 億人民幣。

【公司動態】騰訊公布最新組織人事調整 中科創達將於 4 月 20 日分紅

騰訊（0700.HK）平臺與內容事業群（PCG）進行新一輪組織架構和人事調整，成立 “線上視頻 BU”，由騰訊視頻、微視、應用寶整合而成，騰訊副總裁孫忠懷、林松濤分別擔任該 BU 的 CEO、總裁。標普報告稱，因美團（3690.HK）擴張社區團購業務所需投資規模龐大，由此面臨較高的執行風險，估算美團 2021 和 2022 年 EBITDA 虧損將達 150 億元 - 200 億元。 4 月 15 日晚间，據港交所披露的最新資料顯示，國家積體電路產業投資基金在 4 月 9 日、12 日合計減持 1 億股中芯國際（0981.HK）港股，持股比例由 9.62% 降至 8.93% 。

中科創達（300496）公告，公司 2020 年年度權益分派方案為：以公司 2020 年 12 月 31 日總股本（與現有總股本一致）剔除已回購股份 0 股後的 4.23 億股為基數，向全體股東每 10 股派 2.2 元人民幣現金（含稅）。 此前，中科創達 2021Q1 業績超預期，高速增長勢頭強勁，收入端，公司 2021Q1 營收較去年同期增長約 75%。 利潤端，公司 2021Q1 實現歸母淨利潤 1.07-1.14 億元，同比增長 60%-70%。

【指數動態】

[恆生科技指數] 昨日指數下跌 1.01% 近七成成份股下跌

昨日恆生指數下跌 0.37%，恒生科技指數下跌 1.01%，近七成成份股下跌。 南方東英恆生科指數 ETF（3033.HK）昨日成交額 1.97 億港元。

[中證 5G 通信主題指數] 昨日指數下跌 0.88%

昨日滬深 300 指數下跌 0.64%，而中證 5G 通信主題指數下跌 0.88%。

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