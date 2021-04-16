四大傳產股當家 台股拉尾盤漲82點收17158點創高 周線連4紅

台積電法說行情失靈，賣壓出籠，壓抑大盤走勢，但鋼鐵、塑化、水泥、航運四大傳產族群接棒演出，鋼鐵股獲買盤追捧全面噴出，多達 12 檔亮燈漲停，台股今 (16) 日在多空激戰下，再度洗出 4244.96 億元的巨量，終場翻紅拉高上漲 82.08 點，收全場最高 17158.81 點，改寫歷史新高。累計本周上漲 304.71 點，周線連 4 紅。

台積電法說會上釋出多項正面訊息，但第 2 季毛利恐因 5 奈米比重提升等因素面臨下滑壓力，今日獲利了結賣壓出籠，股價壓低跌逾 2%，盤中最低下探 603 元，終場跌勢縮小收 610 元。台積電今年資本支出上調至 300 億美元，但台廠設備供應鏈股價同步受到壓抑，包括家登、帆宣、辛耘、精材、盟立、閎康、光洋科等，分別下跌 1-3%。

電子權值股漲跌互見，聯電、鴻海、大立光、日月光投控等獲買盤青睞，分別上漲 1-3%，扮演撐盤要角；聯發科、國巨股價則偏弱。此外，在國際油價走高的激勵下，台塑、南亞上漲 1%、台化漲逾 2%，塑化股一片紅通通，台聚、亞聚噴出漲停，台達化、聯成、華夏等漲勢也相當強勁。

中鋼 5 月內銷盤價連 11 紅，平均漲幅達 8.1%，但仍落後國際行情 100-200 美元，後續仍有成長空間。中鋼今日再度變身狂牛，股價一度強漲逾 8%，最高達 35.75 元，創 10 年來新高，終場以 35.15 元作收，大量買盤湧入鋼鐵族群，上市櫃多達 12 檔亮燈漲停，包括中鴻、燁興、春雨、志聯、威致等，買氣強強滾。

近來市場資金從電子轉進原物料傳產族群，水泥股挾著漲價、殖利率誘人二大利多，成為買盤焦點之一，雙雄台泥、亞泥約上漲 1-2%，二線水泥廠幸福衝上漲停，信大、嘉泥同樣表現不俗。

BDI 指數最新報價來到 2323 點，單日勁揚逾 6%，其中，BPI 指數 更大漲逾 10%，反映中小型船舶運價走揚的態勢，航運股也成為多頭指標，萬海、裕民、台航、中航、慧洋 - KY 及四維航均攻上漲停價，貨櫃雙雄長榮與陽明同樣強勢大漲 7-8%。