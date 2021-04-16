〈觀察〉花旗出售財管金雞母 國銀恐無福消受

花旗銀行宣布擬出售包含台灣在內等 13 個市場的消金業務，消息震撼台灣金融圈，市場關注，花旗含金量最高的「財管業務」花落誰家，市場人士分析，此次出售應會採「亞太地區整批性出售」，推測這次花旗的消金業務，國銀應是看的到但吃不到。

花旗銀行無預警宣布撤離台灣市場，原因不外乎市場過度飽和，在業務規模偏小情況下，利潤收益也相對有限，新任的花旗執行長 Jane Fraser 坦言，花旗準備出售的 13 個市場消金業績固然不錯，但受限規模，競爭力略顯不足，因此決議將市場轉向更具財管潛力的星港、倫敦與中東等市場。

在台耕耘近一甲子的花旗銀行，主要以消金業務見長，尤其是擁有數 10 萬名的財富管理，更是挹注銀行獲利的金雞母，此次花旗計畫出售消金業務，引發市場關注，財富管理的肥肉會獎落誰家。

據悉，此次花旗出售模式應該會比照 2017 年澳盛銀行出售財富管理與消金等業務模式，將亞太區市場採「包裹式」整批性出售，換言之，在亞太區擁有龐大海外據點，且具備消金執照的外銀應該較有機會勝出，這也是為什麼市場會在第一時間點名星展、滙豐等銀行可能接手。

儘管花旗銀行宣稱，將集中資源深耕企金業務，但賣掉獲利金雞母消金業務，其實等同「棄守」台灣市場，未來台灣將只剩星展、渣打、滙豐等三家外銀。

市場人士指出，金管會信誓旦旦要打造「媲美星港財富管理方案」，但此次花旗出售台灣消金業務，卻要持續擴大星港財富管理規模，無疑是對台灣財管業務發展投了否定票。