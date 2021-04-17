〈觀察〉花旗消金棄台保星港 台灣財富管理發展敲警鐘

花旗消金業務將撤台，不僅是在金融圈投下震撼彈，對於正在推動「媲美星港」財富管理 2.0 方案的金管會來說，無疑是投下了否定票。

花旗在台灣幾乎等同「外銀」代名詞，信用卡、財富管理曾經經歷數一數二的全盛時期，在 2010 年位居信用卡第二大達到顛峰，但隨後排名一路被超車，至今落到第六，但仍擁有超過 280 張流通卡。

花旗的信用卡業務並不是此次出售的最大原因，財富管理才是同業覬覦的大餅，花旗至今仍擁有 44 家分行，約數十萬的財管大戶，尤其花旗擅長經營中高階層的「富豪大戶」，成為買家最想承接的重要資產。

也因金管會正推動「媲美星港」財富管理 2.0 方案，開放資產突破億元以上的高階客戶財管新制，但是，花旗偏偏在亞洲區僅保留香港及新加坡消金市場，被外界認為無疑是打臉金管會推動的「媲美星港」財富管理政策。

其實，去年疫情爆發、台商回流等，都讓台灣重燃打造亞太金融中心的聲浪再度響起，不過，仔細觀察，目前台灣金融產業現狀，包括金融產品創新與多元化不足、國際專業人才欠缺、賦稅與法令獨立性不夠等 3 大因素，就算金管會積極推動「媲美星港」財富管理 2.0，台灣想要藉此成為亞太金融中心，難度仍很高。

翻開外銀撤離台灣的紀錄史，可以發現從 2012 年以來，已經有有 4 家外銀接續撤台，包括：瑞士信貸銀行、南非標準銀行、加拿大豐業銀行、英國巴克萊銀行。2017 星展銀行又完成收購澳盛銀行在台灣的個人金融與財富管理業務，在在可以看出外銀頻頻出走。

台灣銀行業不僅 Over Banking，由於台灣在財富管理服務深度不如香港與新加坡，金融產品創新與多元化依舊不足，細究最近流入台灣金融市場的資金，大多屬最保守、不求回報的試探性資金。

全球已邁入知識經濟型態，須具備國際化人才、專業創新技術、法令及稅制，缺少任一條件都將造成經濟成長停滯，無法吸引國際一流企業和人才，相較新加坡經濟成長迅速、稅負低，且對投資銀行家友好，因此，成為台灣打造亞太金融中心的最大挑戰。

在擅長財富管理的花旗即將出走之際，等於對台灣發展財富管理敲下警鐘，台灣本土銀行業可藉此機會吸收花旗撤台後的大餅，抑或是因為花旗的撤台，出現富豪資金跟著外流的危機，值得主管機關密切關注，也難怪金管會已經喊話「雖然尊重花旗撤台的商業考量，但是不准把客戶轉介到其他地方（如香港）」。