神盾擬出清敦泰持股 潛在收益可望超越上櫃來累積獲利

指紋辨識晶片廠神盾 (6462-TW) 今 (16) 日宣布，董事會通過以盤後鉅額交易方式，處分敦泰 (3545-TW) 普通股股票 3396.6 萬股，神盾表示，處分利益則待交易完成後公告實際數字，並將列入其他綜合損益，法人估，潛在處分收益估約 40-50 億元，超過神盾上櫃以來累積獲利 28.74 億元。

神盾目前持有敦泰 3396.65 萬股，持有金額約 14.08 億元，依此推算，神盾持有敦泰每股成本約 41.46 元，以敦泰近日平均價格計算，潛在收益至少 40-50 億元。

神盾指出，預計處分敦泰的每單位價格，是交易日前一天收盤價上下 10% ，並與投資人議定，實際處分收益將再公告。

神盾指出，原預計與敦泰合作共同開發下世代全屏指紋觸控與驅動整合 (FTDDI) 技術，並在去年 5 月經董事會決議投資並持有敦泰 16.14% 股權，不過，由於面板技術與市場變化快速，導致原合作計畫未能符合市場需求。

因此，神盾董事會通過，終止與敦泰合作關係，並預計出售全數股權，神盾也將善加利用該處分利益，投入下一波新產品開發與市場商機；神盾目前為全球指紋辨識出貨量第二大供應商，同時也積極展開產官學研的合作，朝 AI 領域發展。