〈花旗消金撤台〉在台深耕近60年 花旗消金三大創舉引領市場話題

來台耕耘將近 60 年的花旗 (台灣) 銀行，規劃出售最賺錢的消金業務，回顧花旗在台灣在經營期間曾經有過不少創舉，包括引進 MA(儲備幹部)、創立財富管理銀行，並搶先將金融服務導入手機，由其引進的現金回饋制度，至今仍是信用卡熱門行銷方式之一。

花旗銀行無預警宣布出售包含台灣在內的消金業務，由於花旗銀行在台深耕超過 50 年，在消金業務上，包括規模與市占高居外銀之冠，幾乎是台灣外銀的代名詞，15 日無預警宣布將退出台灣市場，引發金融圈熱議。

引進 MA 制度 小花幫在台開枝散葉

花旗銀行可說是第一家將 MA 制度引進台灣的銀行，透過完整的培訓制度，不僅孕育出許多優秀的本土金融人才，這些從花旗磨練出來的 MA 更成為各家金融機構爭相挖角的對象，包括台新金獨董管國霖、投銀教父宋學仁、王道銀行董事李芸、前台哥大總經理張孝威等人，全都是從花旗 MA 培訓制度誕生。

此外，中信銀董事長利明献、北富銀董座陳聖德、前國發會主委、現任陽明董事長鄭貞茂也是花旗出身的人才，不難窺見花旗出身者在各產業市場的搶手程度

財富管理導入智慧服務 坐大財管的餅

近年各銀行熱炒的金融科技話題，其實花旗早在 2010 年就首開市場先例，推出「花旗行動生活家」，將金融理財結合生活消費等需整合導入手機，並順應趨勢推出智慧銀行，將新科技引進實體分行，讓消費者透過網路就能完成金融理財交易。

首家引進信用卡現金回饋制度 風靡市場

為衝刺信用卡業務，花旗過去在信用卡行銷「敢給」的態度也在市場掀起漣漪，包括至今仍被銀行視為推卡利器的「現金回饋」制度就是花旗率先引進，與威秀影城合作的刷卡觀影買一送一，也成推升花旗信用卡業務成長的主力之一，更成為年輕人爭相搶辦的熱門卡別之一。