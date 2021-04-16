觀望美外匯報告 台幣量縮連3升收28.341元 攀1個月高點

台股今 (16) 日尾盤走高站穩萬七大關，本周國際美元走弱，新台幣兌美元匯價連 3 升，終場升值 4.1 分，以 28.341 元作收，創 1 個月新高，台北與元太外匯市場成交值 13.88 億美元。市場關注美國即將公布的外匯報告，台灣是否被列入匯率操縱國。

台股今 (16) 日在多空拉鋸下，再度衝出逾 4200 億元的巨量，終場在鋼鐵、航運等傳產族群的領軍下，加權指數拉尾盤上漲 82 點，收在全場最高 17158 點，改寫歷史新高，外資持續買超 60.93 億元。

匯市方面，新台幣兌美元今天以 28.35 元開出後，一路在 28.32-28.37 元區間震盪，終場收在 28.341 元，升值 4.1 元，呈現連 3 升，也是近 1 個月來的高點。

台北外匯市場成交值 9.16 億美元，元太外匯市場成交值 4.72 億美元，合計達 13.88 億美元。大盤連日創高，外資也回頭買超，近日偏向匯入，但態度偏保守，而出口商拋匯動作沒有太大變化，因此，匯市量能始終無法放大，台幣呈現緩步走升的格局。

外電報導，美國財長葉倫預料本周將公布上台後的第一份外匯半年報告，台灣因貿易順差符合三項條件，外界認為，可能遭列入匯率操縱國名單，此外，越南、泰國和新加坡的狀況也類似。

本周國際美元偏弱，美元指數回落至 91 附近。根據央行統計，今年截至 16 日止，新台幣約升值 0.59%，在亞幣中仍表現強勢，人民幣也升值 0.29%，而日圓表現最弱勢，貶值 5.31%，韓元、歐元均貶值逾 2.5%，新加坡幣與菲律賓幣貶值 1% 以內。