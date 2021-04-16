境外資金專法降溫 單月申請匯回金額僅37億元

境外資金匯回持續降溫，根據財政部最新統計，3 月 16 日到 4 月 15 日止，根據《境外資金匯回專法》申請匯回件數僅 28 件、申請匯回金額約 37 億元，累計專法上路後，共有 1156 件申請匯回，金額共 2409 億元。

《境外資金匯回專法》即將在今年 8 月 14 日落日，從財政部統計來看，專法實施首年，單月平均申請匯回金額高達 180 億元，但第二年起，因稅率較首年提升，匯回金額明顯降溫，平均單月申請匯回金額僅剩 30 億元。

根據財政部統計，目前申請匯回件數中已有 1134 件獲核准匯回，且其中有 1090 件已實際匯回，匯回金額共 2323 億元，其中有 847 億元投入實質投資，預估在專法落日前，實質投資金額可突破千億元。

進一步分析實質投資產業，主要仍以電子業為主，投資金額約 284 億元，其次為金屬機電業，累計投資金額約 175 億元。

財政部於 2019 年 8 月 15 日實施為期兩年的《境外資金匯回專法》，首年可享 8% 稅率，進行實質投資稅率減半至 4%；第二年起稅率提高至 10%，進行實質投資稅率同樣減半、只要 5%。