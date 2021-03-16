境外匯回資金速度趨緩 單月僅22億元申請

財政部統計，截至 14 日為止，依據《境外資金匯回專法》實際匯回資金共 1068 件、金額共 2303 億元，但資金匯回速度仍舊趨緩，單月申請匯回件數 23 件、金額約 22 億元。

《境外資金匯回專法》逾 2019 年 8 月 15 日正式實施，將在今年 8 月 14 日落日，其中首年匯回可享有 8% 優惠稅率、進行實質投資稅率可減半至 4%；第 2 年匯回稅率為 10%、實質投資稅率可再減半至 5%。

《境外資金匯回專法》邁入第二年後，隨著稅率提高，導致匯回資金也有趨緩跡象，本月僅 23 件申請匯回，申請匯回金額僅 22 億元，比起首年每月平均約 85 件申請匯回，單月平均金額約 180 億元，第二年資金回流力道明顯趨緩。

根據財政部統計，截至 3 月 14 日止，實際匯回的件數共 1068 件，實際匯回金額約 2303 億元。

另外，根據經濟部統計，截至 14 日止，共有 315 件匯回資金投入實質投資，累計實質投資金額約 795 億元，占實際匯回金額比重約 34.5%；進一步觀察實質投資產業，主要以電子資訊業為大宗，累計投資金額約 257.99 億元。