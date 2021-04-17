目標2024年登陸月球！SpaceX獲NASA 29億美元火箭大單

美國國家航空暨太空總署 (NASA) 周五 (16 日) 表示，馬斯克 (Elon Musk) 旗下的 SpaceX 拿下價值 29 億美元的火箭合約，該火箭最快於 2024 年將太空人送上月球。

NASA 透過視訊會議上宣布第一架商用載人火箭合約，預計將把兩名美國太空人送上月球，是 NASA 阿提米絲 (Artemis) 計畫的一部分。SpaceX 在競標合約中擠下 Dynetics 以及貝佐斯 (Jeff Bezos) 創立的 Blue Origin。

NASA 代理署長 Steve Jurczyk 說：「我們應該盡快完成下一次著陸，現在是全人類參與探索的絕佳時機，若 SpaceX 成功創下新里程碑，預計登陸月球計畫將能於 2024 年成真。」

不過，NASA 官員 Lisa Watson-Morgan 表示，在正式執行登月任務前，NASA 需要進行試飛，以便全面檢查所有登月的系統。

NASA 先進探勘系統部門副行政官 Mark Kirasich 表示，NASA 必須能夠提供重複的登月服務，未來將為定期重複登月任務開放業者競標，期望看到 SpaceX、Dynetics 與 Blue Origin 的競爭。

與過去的阿波羅登月計畫不同，NASA 目前正為在月球上長期生存做準備，計劃將月球作為登陸火星的踏板，而且日益依賴民營公司達成此計畫。

馬斯克曾表示 SpaceX 有朝一日要達成重複使用火箭、太空旅行與登陸火星的宏願。不過未來 SpaceX 的主要業務仍以 Starlink 、衛星發射和太空運輸為主。

目前 SpaceX 正在持續試射 Starship 原型火箭，是 SpaceX 重型火箭系列原型機之一，預計能在未來的月球和火星任務中載人和 100 噸貨物，計劃將於年底進行首次軌道飛行。