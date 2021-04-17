〈能源盤後〉多日漲勢後獲利了結 原油回落 但本週漲逾6%

週五 (16 日) 交易，經歷連續幾日上漲後，原油期貨價格回落，但本週仍漲逾 6%。

全球部分地區新冠確診病例增加，引起市場擔憂能源需求的復甦狀況，但來自中國的經濟數據強勁提供了支撐力，有助於抵消此負面衝擊。

迄今能源市場一直受到各機構月報的支撐，這些報告表明經濟自疫情中康復回來，加上美國與伊朗和俄羅斯之間的緊張關係，可能也對原油市場有一定程度的影響。

IEA 本週調升對今年石油需求的預期，EIA 數據則顯示美國原油庫存連續 3 週下降。

戰略能源與經濟研究部總裁 Michael Lynch 表示，「這些報告是本週最大的看漲力量，同時還有不錯的就業數據。」但他也認為，「目前價格已經接近峰值，所以週五出現獲利了結，價格回落。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 33 美分或 0.5%，收每桶 63.13 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 17 美分或近 0.3%，收每桶 66.77 美元，但盤中高點曾達 67 美元之上。

根據最近月契約，本週 WTI 原油期貨價格上漲 6.4%，Brent 原油期貨價格上漲 6.1%，均為 3 月 5 日以降最高單週漲幅。

其他能源商品交易

5 月交割的汽油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 2.04 美元，本週上漲 4%。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 1.90 美元，本週上漲 4.9%。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.8%，收每百萬 Btu 2.68 美元，本週上漲 6.1%。

週五原油市場焦點落在中國上，中國公布第一季 GDP 年化成長率達 18.3%，且報告顯示，中國這全球原油最大進口國的零售銷售上升了 34% 以上。

然而，全球新冠病例增加仍是關鍵問題，因為這有可能造成經濟中斷並降低能源需求。世衛 (WHO) 週五警告，過去 2 個月來，全球新冠確診人數幾乎增加一倍，且接近疫情開始以來的最高水準，幾乎所有地區 (包括美洲)的病例人數都在攀升，其中印度、巴西、波蘭和土耳其成為熱點。

交易者也密切關注美伊之間的核協談判進展。

此外，美國因質疑俄國干預去年總統大選和一些駭客行為，對俄國實施制裁，交易者也衡量此對能源交易的衝擊。俄國世全球最大原油生產國之一，也是 OPEC + 成員之一。

貝克 · 休斯週五公布，本週活躍的美國石油鑽井平台數量增加 7 台，達到 344 台，表明未來產量上升。