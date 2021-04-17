Roku可望擴大英國、巴西市場 美銀喊買 目標價隱含32%漲幅

經過幾個月的艱難後，Roku (ROKU-US) 股價已見反彈，美銀證券分析師認為，該股還有可能再漲 32% 之多。

美銀證券分析師 Ruplu Bhattacharya 週五發布報告，對 Roku 維持「買進」評級，且目標價達 500 美元。週五 Roku 下跌 12.12 美元或 3.12%，收 376.52 美元，意味著分析師認為該股尚有 32% 上漲空間。

Bhattacharya 指出該公司的機會，即利用設備和相關的線上平台獲利，Roku 用戶可在電視上收看串流影視。此外，Roku 也向 Quibi 與其他公司收購內容，擴大自家 Roku 頻道內容。

Roku 股價開年時表現不錯，但在該公司公布財報後，今年 2 月和 3 月股票遭拋售，可能是因為市場廣泛離開成長型公司的趨勢。先前成長型企業受益於疫情與低利率。

Bhattacharya 指出，Roku 有機會增加在英國連網電視市場上的份額，這是 Roku 近幾年一直努力擴大的市場，以及巴西。

他表示，2020 年英國只有約莫 68% 電視連網，不及美國連網電視普遍率達 87%。巴西擁有 6200 萬個家庭，而約莫 3300 萬台電視屬於智慧電視。

「除了將沒有任何連網電視的家庭當作目標 (美國有 1600 萬個家庭、英國 900 萬個)， Roku 還有機會擴大在智慧電視和數位媒體串流市場的份額，因為現有的智慧電視和串流媒體市場份額也會準備汰舊換新。」Bhattacharya 寫道。

他估計，Roku 今年將擁有 6550 萬個活躍帳戶，2022 年達到 8090 萬個，2023 年提升到 9740 萬人。2020 年底 Roku 活躍帳戶為 5120 萬個。

「我們認為這樣的假設尚算保守，以歷史過往來看，Roku 每年在數位串流和電視市場上的份額都增加，且隨著全球有更多家庭轉向串流媒體，智慧電視和數位串流內容的成長可能會比我們現在的假設還要更強勁。」