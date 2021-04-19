〈楊金龍立院備詢〉央行茶壺風暴是超前布署總裁大位？楊金龍否認 將加強溝通

央行總裁楊金龍今 (19) 日於立院財委會備詢，對於立委賴士葆質詢時直指，「致富的特權」一書是另一派理事有意超前布署 2 年後總裁大位，楊金龍回應，應該不是立委所稱這樣的狀況，必須加強溝通解決彼此間意見差異。

賴士葆質詢時直指，現任兩位理事在「致富的特權」一書中質疑央行前總裁彭淮南過去 20 年的表現，央行副總裁陳南光更為此書撰寫推薦序，金融圈很多人認為，2 年後楊金龍任期屆滿後，陳南光可能接任總裁一職。

楊金龍回應，應該不是立委所稱這樣的狀況，但現任理事此舉，若以傳統的行政倫理來看，在行政倫理上有瑕疵，會再多溝通。

賴士葆直言，兩位現任理事在央行時不表態，私底下放炮，顯然是「項莊舞劍、意在沛公」，甚至可說是超前部署，砲轟彭淮南後下一個目標就是楊金龍，「總裁任期剩 2 年，替你擔心」。

楊金龍強調，理事要出書這件事情，事前並不知情，若提前知道，可以事前溝通，也會降低對社會的衝擊，而此書中有些內容學者是誤解，但還是尊重學者的意見。

至於總裁一職，賴士葆直指金融圈很多人認為兩年後總裁之位可能將由陳南光接棒，楊金龍回應，「我從來沒有去安排說要去做這個位置」。