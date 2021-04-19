〈台股盤中〉傳產、金融股給力 大盤衝17261點再創高

台股今 (19) 日由傳產及金融股領軍攻堅，指數盤中以 17262 點改寫歷史新高，證券分析師黃漢成指出，台股大盤震盪向上格局不變，在傳產股已現過熱跡象同時，對績優電子股應是拉回找買點，傳產股則逢高找賣點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，今天盤中台股以鋼鐵、航運、金融等類股齊揚攻堅，大盤指數再創高，盤中漲停家數達 38 家，但以中小型股電子股為主的 OTC 漲停家數 12 家，櫃買指數盤中更一度翻黑，明顯弱勢。

值得注意的是，集中市場電子股成交值占大盤比重，一度下降至 45%，簡伯儀指出，電子股走勢量價結構來看，已有可望比照 2020 年底大盤電子量縮後高速噴發走勢的現象，值得留意。

台股 19 日早盤開在 17261.1 點，早盤一度下殺到平盤以下，預估全場成交值為 4660 億元。

盤中台積電 (2330-TW) 跌超過 1%，大立光 (3008-TW) 下跌逾 1%，鴻海 (2317-TW) 跌幅超過 1%，反而是鋼鐵、紡織、造紙、金融證券股強勢崛起，帶動大盤指數再創新高。

簡伯儀指出，在台股大盤資金移轉的走勢來看，已出現部分漲停股漲停鎖不住的獲利了結走勢，追高宜慎。