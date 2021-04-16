萬七登頂 最強6檔戰勝大盤台股基金出線

台股本週上沖下洗，加權指數在震盪中於昨 (15) 日硬是登上萬七大關，投資人也關心哪些台股基金績效跟著衝鋒有亮麗表現，統計投信所有類型台股基金今 (2021) 年來截至 15 日最新績效，有 6 檔基金不僅賺逾三成，且績效戰勝大盤，其中，統一投信就包辦前三名，表現最優異。

統一奔騰基金、統一黑馬基金分別是今年第一季科技型、一般股票型的冠軍，4 月以來績效持續領先，今年累積有 43.25%、41.75% 高報酬率。統一中小基金則是中小型績效冠軍，今年來漲 34.19%。

而新光創新科技今年以來漲 31.41%、元大經貿漲 31.23%、台新台灣中小漲 30.52%，績效都超過三成，表現搶眼。

操盤囊括績效前三名的統一投信台股團隊表示，從全球晶圓代工龍頭法說會與財報顯示，由 5G、高速運算、車用電子、物聯網等需求帶動半導體營運動能持續強勁，台灣電子產業涵蓋了相關上中下游供應鏈，整體產業長線可望受惠各種應用新商機的挹注。

投資方向上，持續看好 5G 供應鏈、人工智慧與高速運算、雲端資料中心、電動車相關；另搭配景氣循環股，例如供需吃緊的貨櫃航運，原物料報價上漲受惠股等。