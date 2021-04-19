鋼鐵、航運行情火熱 台股漲104點收17263點 收盤、盤中改寫新高

台股今 (19) 日震盪走高，電子股熄火，成交比重跌破 50%，市場資金瘋狂轉進傳產、原物料族群，尤其是鋼鐵、航運股最吸金，中鋼有超過 30 檔亮燈漲停，金融股同步吸引買盤進駐，帶動加權指數漲勢擴大，終場上漲 104.47 點，收 17263.28 點，最高來到 17294.15 點，盤中、收盤雙雙改寫歷史新高，成交值再度爆出 4403.75 億元的巨量。

鋼鐵股再度出現全面噴出的罕見景象，擁有超過 98 萬名股東的中鋼，今日開高走高，終場前攻上漲停板 38.65 元，創近 13 年新高，市值也衝破 6000 億元大關；中下游的冷熱軋鋼板、鋼筋、盤元線材等廠商，同樣買氣強強滾，包括燁興、燁輝、豐興、官田鋼、新鋼、海光及中鋼構等，上市櫃合計多達 25 檔亮燈漲停。

航運族群方面，貨櫃三雄今年積極造船、造櫃，合計資本支出可能超過 2000 億元，陽明今日股價一度衝上漲停 55.6 元，創歷史新高；萬海同步攻上漲停，達 80.6 元；長榮也改寫天價，最高達 69.5 元。散裝航運股氣勢如虹，新興、裕民、中航、台航等幾乎檔檔亮燈漲停。上市運輸類股指數終場勁揚逾 7%，成交值高達 561 億元。

類股輪動快速，電子股今日成交占大盤比重不到 5 成，台積電一路在平盤下震盪，最低下探 601 元，終場跌 1.1%，收 603 元；聯發科、鴻海、大立光等重量級電子權值股，同步下跌超過 1%，表現委靡不振。

面板雙虎前景樂觀，持續獲得法人青睞，今日股價再度帶量走揚，友達終場大漲逾 5%，收在 27.2 元；群創也有近 4% 的漲幅，收 25.25 元。

指紋辨識晶片廠神盾終止與敦泰合作關係，將出脫全數持股，法人估，神盾潛在處分收益達 40-50 億元，激勵股價一度大漲逾 9%，終場漲幅收斂至 2%，敦泰股價則應聲重挫，打入跌停價 198.5 元，而筆電大廠宏碁上午公告將投入不超過 15 億元，承接部分敦泰股權，吸引資金進駐，宏碁一度大漲逾 4%，終場漲幅也縮至 1% 內，收 34.45 元。