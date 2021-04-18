〈台股風向球〉類股快速輪動 籌碼戰成新主流

台股上週續漲 304 點，並收新高 17158 點，成功站穩萬七大關，不過，指數震盪加劇，高低點差近 600 點，法人指出，本周受到美國超級財報周、台股上市櫃廠商也陸續揭露第一季財報帶動，仍有助漲效果，惟須留意目前市場無明顯利空，最大利空就是漲多，籌碼戰成新主流，類股輪動速度將將加快。

美國財政部上周五發布匯率報告，台灣雖達到被列為匯率操縱國的三項標準，但美國認為仍無足夠證據可判定台灣操縱匯率，台股 ADR 齊揚，其中，日月光 ADR 漲 2.7%，聯電 ADR 上漲 2.38%；同時道瓊、標普指數齊刷歷史新高，使本周台股多頭行情延續暫無虞。

群益投顧指出，由於去年比較基期低，市場估美國企業各季獲利均有望呈現雙位數成長，其中，第一季美國企業獲利年增上看 23.8%，而第二季更可望增長高達 50%，有利多方積極表態。

從台股籌碼面來看，上周外資在集中市場外資賣超 6.67 億元，投信賣超 18.41 億元，自營商買超 15.59 億元，三大法人合計賣超 9.49 億元，但融資增 58.64 億元，永豐投顧分析，此顯示法人逢高謹慎，散戶持續追進。

可觀察到，過去一周融資增加張數超過 1 萬張共有 15 檔，且幾乎集中在中小傳產原物料股，包括中鋼、中鴻、長榮、中石化、長榮航、聯電、燁輝、華航、大成鋼、春源、台聚和台玻等。

接下來一周，美國重量級廠商持續發布財報，包括艾司摩爾、英特爾，20 日蘋果將舉辦春季產品發表會，法人認為，在原物料族群已漲高之際，資金可能由傳產再轉向電子。

永豐投顧提醒，台積電法說未引發市場共鳴，但也透露晶圓供不應求及漲價訊息，後續值得關注聯電、聯發科於 28 日、29 日將召開法說會，釋出展望能否優於市場預期。

元大投顧也指出，股價位處高檔、當沖風氣盛行、融資居高不下，籌碼面混亂成為現階段多方攻堅的干擾因素，因此，台股雖再創新高，但股價乖離過大的個股不時仍會面臨逢高獲利調節的賣壓。