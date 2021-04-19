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國鼎抗新冠新藥完成二階段收案 拚本季收案174人

鉅亨網記者沈筱禎 台北
國鼎董事長劉勝勇。(鉅亨網資料照)
國鼎董事長劉勝勇。(鉅亨網資料照)
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國鼎 (4132-TE) 今 (19) 日宣布，旗下抗新冠肺炎新藥 Antroquinonol 人體二期臨床試驗已完成第二階段收案，累計收案數達 80 位，力拚本季完成 174 人收案、進入解盲，第 3 季取得緊急使用授權(EUA)。

國鼎研發的新冠新藥 Antroquinonol，正在執行人體二期臨床試驗總計將收治 174 位病患，其中，今年初已完成第一階段收案 20 人，並獲得美國 FDA 外部獨立數據監查委員會 (DMC) 正面回應 (positive response)，目前收案中心已擴大至美國杜克大學醫學中心等 15 家。

國鼎新冠新藥 Antroquinonol 二期試驗，為全球多國多中心新冠肺炎臨床試驗，目前在美國、祕魯及阿根廷進行收案，並採隨機、雙盲、安慰劑對照研究，收案患者為住院的新冠肺炎輕度至中度。

國鼎表示，此臨床試驗主要評估指標為病人的康復率，病患第 14 天存活且無呼吸衰竭的患者比例；次要評估指標包括改善時間、臨床改善變化評分、住院時間、清除病毒時間等。

董事長劉勝勇表示，由於海外疫情嚴峻，為加快收案速度啟動多國多中心臨床試驗，預計三個月完成 174 人收案後，進入數據資料分析與解盲，估最快第 2 季完成二期試驗，年中前向美國 FDA 提出緊急使用授權 (EUA)。

總經理蘇經天指出，雖然國際已陸續施打新冠疫苗，但目前市面上的新冠疫苗效力仍備受質疑，加上疫苗面臨病毒不斷突變的挑戰，且疫苗為防禦效果、新藥則是有望抵抗病毒，用途大不同。

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