科定企業植樹造林 守護台灣生態環境

為守護生態環境，科定企業 (6655-TW) 於 2018 年起，以每年植樹造林於台灣土地上為目標，17 日攜手新竹林區管理處於苗栗三義舉辦「預約一座未來森林」植樹活動，號召 150 多人共襄盛舉，期盼喚醒更多人重視生態保護。

科定企業為健康建材品牌龍頭，深知生態環境可貴與社會回饋的重要性，每年提撥盈餘作為公益基金，並以行動落實造林和護地的責任。

科定企業曹憲章董事長與夫人 (左 2、左 1)、新竹林區管理處劉忠憲副處長 (左 3)、科定企業黃天化副董事長與夫人 (右 3、右 2)、新竹林區管理處大湖工作站譚運籌主任 (右 1)。(圖 / 科定企業提供)

自 2018 年起，科定企業以「預約一座未來森林」為主軸，於桃園觀音、嘉義中埔、苗栗三義、苗栗卓蘭等地區認養造林地，累計至今新植 5,400 顆樹苗。今年與新竹林區管理處合作，認養苗栗三義、卓蘭 1.04 公頃植樹造林地，共計 1,900 顆樹苗，並於 17 日號召 150 位科定企業員工、家眷及新竹林區管理處同仁參與，親手栽種苦楝、相思樹、光蠟樹、青剛櫟… 等台灣原生樹種，透過多款樹種特性吸引松鼠、鳥、昆蟲等多元野生動物棲息，一同營造友善的生態環境。

植樹活動共計 150 多位科定企業員工、家眷及新竹林區管理處同仁參與。(圖 / 科定企業提供) 科定企業曹憲章董事長與董事長夫人。(圖 / 科定企業提供) 認養造林地外，科定企業亦認購花蓮有機米，改善農民收成後銷售不易的困擾，與間接有效增加台灣有機農地耕種範圍，並將有機米轉贈給弱勢團體；同時認購台灣金鑽鳳梨，轉贈給喜憨兒基金會，製作果醬、甜點做販售。科定企業善盡社會公民的責任，為台灣土地與弱勢團體盡一份心力。

科定企業曹憲章董事長。(圖 / 科定企業提供)

科定企業曹憲章董事長表示：「科定企業的產品贏得社會的認可，在社會回饋上更不遺餘力，長期以來以『公司賺錢、與員工分享、行善天下』做為經營理念與目標，每年提撥盈餘回饋社會，希望能為社會帶來更多正向影響。」，科定企業在追求企業成長之餘，同樣重視社會回饋，更期盼能喚醒更多人重視。