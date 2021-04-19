午後熱對流難解旱象 德基、阿公店水庫僅能再撐14天

中南部地區昨 (18) 日起因午後熱對流發展，出現難得的降雨，但挹注水庫效果有限，供應大台中用水的德基水庫，蓄水率已跌破 4%，預測剩餘天數僅 14 天，高雄阿公店水庫同樣只能再撐 14 天，水利署今 (19) 日再度把握熱對流機會，於曾文及甲仙堰實施人工增雨作業。

根據台灣水庫即時水情資料顯示，德基水庫今天的蓄水率僅剩 3.7%，有效蓄水量 697.28 萬立方公尺，預測剩餘天數 14 天，也是 1974 年建壩以來最低水量，大面積乾涸的土石明顯裸露。

阿公店水庫昨天水量也大減 1.15%，蓄水率下滑至 16.1%，預測剩餘天數僅 14 天；供應新竹、苗栗的永和山水庫及供應苗栗、台中用水的鯉魚潭水庫，蓄水率分別減至 5.9%、6.8%，預測只能再撐 23 天。

中南部水庫乾涸，但南投、嘉義、屏東山區昨起陸續降雨，日月潭入夜後也降下甘霖，氣象局指出，未來幾天南部山區將有短時間的零星降雨，但要靠午後熱對流解旱象相當困難。

水利署指出，在期待鋒面或華南雲帶等系統性降雨影響的同時，持續關注局部地區降雨的可能性，趁著今日嘉義與高雄山區再受午後熱對流影響，水利署通知曾文及甲仙堰等地面人工增雨作業小組，完成裝備架設，於最有利增雨時機下午 1 點 30 分燃放增雨焰劑，盼多留住些雨量於集水區。

中部實施「供五停二」民生限水，兩周以來節水率順利達到 15% 目標，但降雨狀況不如預期，經濟部長王美花表示，預計限水維持到 5 月底，將透過「節水、調水、找水」三方向穩定供水，新竹、高雄水情維持橙燈，但 23 日起，新竹工業用水節水率將從 11% 提升至 13%。

