助攻新創中小企業 高市調降貸款利率至1.94% 最高可貸千萬

為助攻新創中小企業渡過草創期資金周轉的難關，高雄市經發局今 (19) 日宣布擴大貸款優惠，機動利率從 2.295% 調降至 1.94%，並依類別提高貸款額度，只要是 5G、AI、AIoT、資通訊、智慧電子產業，或進駐創業基地及獲 SBIR 補助的業者，最高貸款額度 1000 萬元，還款年限也從 5 年延長至 6 年。

經發局長廖泰翔指出，「高雄市政府中小企業商業貸款及策略性貸款」自 2009 年 2 月開辦以來，已協助 978 家廠商取得優惠貸款，總核貸金額達 6 億 506 萬元。近年微型企業蓬勃發展，經發局特別將公有或民有市場、攤販臨時集中場的合法攤商納入，提高申請貸款額度達 100 萬元。

為了進一步協助新創中小企業發展，高市府再度修正辦法，擴大貸款優惠。廖泰翔說明，除金融及保險業、特殊娛樂業外，凡是設籍高雄公司或商業登記者，貸款額度由 100 萬元調高至 500 萬元。

若符合 5G、AI、AIoT、資通訊、智慧電子等策略產業，或進駐創業基地及獲 SBIR 補助的業者，最高貸款額度更高達 1000 萬元。同時，還款年限也從 5 年延長為 6 年，貸款機動利率由 2.295% 調降為 1.94%。

經發局表示，高雄積極推動智慧城市，市府與中央合作，將在亞洲新灣區打造 5G AIoT 創新園區，預計成為國內投資額最大、最完整的 5G AIoT 實證場域，本次修法也為此項目標鋪路。

另外，為協助企業創新研發，市府每年推出「高雄市地方型 SBIR 計畫」，提供最高百萬元的創新研發補助，讓新創中小企業免除資金煩惱、全心衝刺事業。