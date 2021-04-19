3月人民幣存款餘額轉下滑 央行：股市榮景讓利率相對無吸引力

台灣央行今 (19) 日公布 3 月銀行辦理人民幣業務概況，截至 3 月底，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 共人民幣 2416.34 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月再次轉為下滑 48.04 億元，減幅 1.95%，其中，個人戶再次轉減，央行直言，原因可能是股市榮景使人民幣存款利率相對沒有吸引力。

央行指出，指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額中，定存減少、活存增加，個人戶減少、法人戶增加，主要反映壽險業匯回國外投資金額高達 20 億元，抵銷貨款支出金額以及石化業者匯出股本投資，使法人戶增加，不過，個人戶因優惠利率有下調現象再次轉為減少。

央行直言，相較股市榮景，人民幣存款利率就不是那麼有吸引力。

央行統計，3 月 DBU 人民幣存款餘額月減 0.23 億元至 2099.68 億元，略較上月下滑 0.1%，而國際金融業務分行 (OBU) 則是下滑 47.81 億元至 316.66 億元，月減 13.12%。

而 OBU 存款餘額下滑主要是因某電子業匯出同集團大陸子公司發行可轉債，並支付三角貿易貨款所致。

匯款方面，3 月 DBU 匯款總額較上月增 745.93 億元至 1284.54 億元，年增 138.49%，而 OBU 匯款總額也較上月增加 225.6 億元至 600.69 億元，年增 60.15%。

央行說明，DBU 匯款大增主要有 5 個原因，包括 2 月基期低、貨款收付金額增加帶動國內資金調度需求增加、壽險業和投信業對外投資匯入匯出金額增加、國際債券到期還本付息和發行金額金額較大、人民幣計價基金申贖量大等。

其中，3 月到期人民幣計價基金合計 5 檔共 50.35 億元，並提前贖回 1 檔為 3.55 億元，新發行則有 3 檔共 18.8 億元，均對匯款業務量貢獻大。

央行同步公布今日最新人民幣各天期最高牌告利率，分別是 1 個月期為永豐銀的 3.05%、3 個月為高雄銀 2.3%，6 個月為渣打銀 2.35%、9 個月為日盛銀 1.8%，而 1 年期是台中商銀的 2.3%；其中，3 個月和 6 個月天期的利率分別較上月同期上調 0.6、0.05 個百分點，1 個月期、9 個月期和 1 年期持平。

央行也提供中銀台北公布最新牌告利率，1 個月為 1.5%、3 個月期 2.1%、6 個月期 2.4%、9 個月期 2.5%、1 年期 2.6%，央行說明，各天期利率全面下滑，平均下滑 0.5-0.05 個百分點，大致呈現天期越短下調越多的態勢。

另外，台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍穩居第二，僅次香港 7610 億元 (2 月底)，高於新加坡 1340 億元 (去年第四季底) 和南韓 109 億元 (2 月底)。