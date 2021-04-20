〈紐約匯市〉殖利率挫、Fed預期通膨僅短暫回升 美元跌至6周低點

美元周一 (19 日) 跌至 6 周低點，主因於聯準會上周重申通膨暫時回升的預期、美債殖利率下挫，再加上全球風險資產風險情緒改善，使美元承壓。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 延續 3 月底高點後的下跌趨勢，周一下跌 0.51% 以 91.09 作收。近期美元與 10 年期美債殖利率走勢雷同，殖利率已自 3 月的一年高點 1.776% 大幅回落，上周四跌至 1.528%。

Credit Agricole 10 國主要貨幣研究主管 Valentin Marinov 表示，美債殖利率走軟與其他地區債券殖利率活躍，兩者之間的明顯差距已反映美元疲弱表現，實際上美元要走高幾乎已遙不可及。

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 首席外匯策略師 Masafumi Yamamoto 表示，美債殖利率和美元匯率正處於大漲後的整理階段。

另一方面，Fed 官員們幾乎一致地認為通膨不會持續走升，Fed 理事 Christopher Waller 上周五表示，隨著疫苗持續接種以及經濟回溫，美國經濟已準備就緒，但通膨率走升可能僅為短暫現象。

這與市場預期相抵觸，市場預期聯準會官員將在強勁的經濟數據中看到通膨率走升跡象，並提前收緊貨幣政策。

由於美元大幅疲軟，英鎊周一飆漲逼近至 1.4 美元，是自 3 月 18 日以來首次上漲超過 1% ，預計英國本周將公布更多經濟數據來證明經濟的復甦勢態。

此外，歐元兌美元自 3 月 4 日以來突破 1.20 美元大關，漲幅 0.42%。歐洲央行 (ECB) 預計本周四將舉行會議討論購債步伐、疫情蔓延，以及疫情對經濟復甦造成的潛在風險。

美元兌日圓、瑞士法郎、澳幣、紐幣和歐元等周一皆跌至數周低點。美元兌日圓周一達 108.15 日圓，創 3 月 5 日以來的最低水平。

比特幣方面，繼周日跌破 6 萬美元關卡後，周一小跌約 1% 至 55782 美元。

上周末美國財政部傳出可能會審查虛擬貨幣潛在洗錢活動，引發比特幣跳水。南韓周一宣布將打擊加密或幣非法活動，另外，CoinMarketCap 周一表示，中國虛幣挖礦重鎮新疆發生停電。

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