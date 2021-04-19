晶片荒持續 現代汽車牙山廠月內3度停產

全球晶片短缺問題持續，南韓最大汽車製造商現代汽車 (Hyundai) 在週一 (19 日) 宣布，該公司旗下牙山廠因供應問題暫停生產，這已經是牙山廠一個月內第三次中止生產，晶片荒持續對汽車製造商造成衝擊。

現代汽車與旗下子公司起亞汽車在全球排名第五。該公司表示，由於車用半導體晶片供應存在問題，已停止了牙山廠的生產，該工廠佔現代汽車整體營收的 7%，該公司也表示預計在週三恢復生產。

牙山廠在上個月就曾產了 5 日，導致產量減少 5100 輛，並且在上周二度停產 2 日，造成了 2050 輛汽車的生產損失。

由於新冠肺炎疫情期間需求激增，全球許多產業都面臨關鍵晶片短缺的問題，也影響到智慧型手機、電動遊戲機、家用電器等生產。

野村證券 (Nomura) 分析師 Angela Hong 表示，由於晶片供應問題，下修了對現代汽車第二季的生產預期，較去年同期下跌 4%。

Hong 說道：「第二季度通常是汽車生產的旺季。但是，我們預期在晶片短缺的情況下，現代汽車第二季的出貨量將與上季度持平。」

面對缺短問題持續，其他汽車相關的製造商也開始感到壓力。據南韓汽車工業協會對 53 家當地汽車零組件製造商的調查顯示，有 48.1% 的受調者表示，由於晶片短缺問題而正在減產。此外，有 72% 的受調者預測晶片短缺問題可能會持續一整年。

現代汽車證券 (Hyundai Motor Securities) 研究員 Roh Geun-chang 在最近的一份報告中表示，預期目前的短缺問題最早要到第二季末才能夠解決。