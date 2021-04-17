三星與瑞薩搶在夏季前恢復晶片產能

週六 (17 日) 日經新聞報導指出，三星與瑞薩電子期望在夏季前將晶片產能恢復到災前水準。

報導指出三星電子希望美國德州的半導體工廠在今年夏天恢復全部產能。受到暴風雪所引發的停電危機，導致三星德州半導體工廠意外停產，這中斷的產能已擴大全球晶片短缺問題。

至於全球車用晶片大廠瑞薩電子則因為上個月日本東部茨城縣的那珂工廠發生火災意外，導致 12 吋晶圓生產線被迫停產，連帶影響全球車用晶片供應，引發全球車廠發生一連串停產的困境。

三星近期以小量產能重新啟動位於德州奧斯汀的工廠，以校準產能達到正常生產的水準。該廠在停電之前收到通知，雖然有助於減少損失，但漫長的停工期影響原本已供不應求的半導體市場。

三星計劃在 5 月份完成產線的修復作業，預計產能最快將在 6 月份恢復到停電前的水準。

奧斯汀廠生產用於智慧手機和其他產品的晶片訂單，客戶包含高通。市場研究機構 TrendForce 估計，該工廠停產將導致第二季全球 5G 手機產量大跌 30%。

此外，德國的英飛凌 (Infineon) 是汽車半導體的重要供應商之一，其在奧斯汀也有工廠，至於另一家車用晶片大廠荷蘭恩智浦 (NXP) 也是如此。

根據市調機構 Omdia 稱，這些位於奧斯汀的工廠佔英飛凌總產能約 6%，佔恩智浦約 10%。同樣地英飛凌也希望在 6 月份可將交貨恢復到停電前的水準。

至於瑞薩電子在茨城縣的那珂工廠，計劃在本週六 (17 日) 和週日 (18 日) 以最少的產量重新啟動。瑞薩計劃在 6 月底之前產能可恢復正常水準。

不過這些因災難而中斷的晶片供應在重新恢復產能後，是否能滿足市場需求業內並沒有信心，因為在工廠停產之前全球正面臨著晶片供應緊缺的問題。

Omdia 表示，這波全球晶片供應短缺問題至少會持續到 2022 年。